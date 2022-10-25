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25/10/2022 19:40

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，百威亞太平保公布業績

　　《經濟通通訊社２５日專訊》加拿大央行公布議息結果，及百威亞太平保公布業績，料為周
三（２６日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間周三晚１０：００ｐｍ，加拿大央行公布政策利率及貨幣
政策報告；１１：００ｐｍ，央行總裁麥克勒姆及高級副總裁羅杰斯舉行記者會。
　
＊澳洲公布第三季ＣＰＩ，美國公布批發庫存及新屋銷售＊
　
　　數據方面，周三本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第三季消費者物價指數，季率升幅料由
１﹒８％收窄至１﹒６％，年率升幅料由６﹒１％擴大至７％；９月消費者物價指數。本港時間
１：００ｐｍ，日本公布８月同時指標；８月領先指標。本港時間４：００ｐｍ，歐元區公布９
月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由６﹒１％收窄至６％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布９月批
發庫存，月率升幅料由１﹒３％收窄至１％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布９月新屋銷售
，料由６８萬降至５８萬，月率料由２８﹒８％逆轉至下滑１５﹒３％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：郵儲行（０１６５８）、百威亞太（０１８７６）、中國
平安（０２３１８）等。

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