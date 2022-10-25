【匯控業績】匯控料今明年貸款低單位數增長，無意售墨西哥業務

《經濟通通訊社２５日專訊》對於出售加拿大業務，匯豐控股（００００５）行政總裁祈耀

年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）表示，集團的加拿大業務表現良好，在疫情後的復甦非常強勁，但

該業務在加拿大的市場份額約為２％，其主要是一項本地業務，加拿大業務尤其是批發銀行業務

等，與國際的聯繫不如集團經營的其他市場等，在考慮到繼續持有該業務的價值後，集團便作出

上述的決定。

他補充，在出售加拿大業務後，集團將會擁有多餘的資本，又指可以合理地假設集團或保留

部分資本來為２０２４年及以後出現的未來增長提供資金，而當中很大一部分資本將可用於派息

，但現階段未會就此提供更多指引。



＊無意出售墨西哥業務＊



祈耀年指出，現時集團無意出售墨西哥業務，墨西哥業務的市佔率為７％至１０％，形容其

市佔率強勁，該業務正在實現強勁增長，有很大的上行潛力，相信作為墨西哥的一家國際銀行，

相對於其他競爭對手，擁有較強的地位，集團繼續持有墨西哥的業務，認為擁有能為股東價值增

值的潛力。

在財富管理方面，祈耀年提及，在亞洲看到香港市場在重新開放後，其活動水平正在增加，

認為明年的前景較今年全年好得多，又認為香港金管局有足夠的能力捍衛聯繫匯率制度，不存有

任何風險。

集團財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）在投資者會議上表示，預期今年及

明年將錄低單位數的貸款增長，亦認為美元走強對集團的亞洲投資組合不會產生任何有意義的影

響。（ｂｎ）







