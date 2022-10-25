  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2022 16:41

【匯控業績】匯控料今明年貸款低單位數增長，無意售墨西哥業務

　　《經濟通通訊社２５日專訊》對於出售加拿大業務，匯豐控股（００００５）行政總裁祈耀
年（Ｎｏｅｌ　Ｑｕｉｎｎ）表示，集團的加拿大業務表現良好，在疫情後的復甦非常強勁，但
該業務在加拿大的市場份額約為２％，其主要是一項本地業務，加拿大業務尤其是批發銀行業務
等，與國際的聯繫不如集團經營的其他市場等，在考慮到繼續持有該業務的價值後，集團便作出
上述的決定。
　　他補充，在出售加拿大業務後，集團將會擁有多餘的資本，又指可以合理地假設集團或保留
部分資本來為２０２４年及以後出現的未來增長提供資金，而當中很大一部分資本將可用於派息
，但現階段未會就此提供更多指引。
　
＊無意出售墨西哥業務＊
　
　　祈耀年指出，現時集團無意出售墨西哥業務，墨西哥業務的市佔率為７％至１０％，形容其
市佔率強勁，該業務正在實現強勁增長，有很大的上行潛力，相信作為墨西哥的一家國際銀行，
相對於其他競爭對手，擁有較強的地位，集團繼續持有墨西哥的業務，認為擁有能為股東價值增
值的潛力。
　　在財富管理方面，祈耀年提及，在亞洲看到香港市場在重新開放後，其活動水平正在增加，
認為明年的前景較今年全年好得多，又認為香港金管局有足夠的能力捍衛聯繫匯率制度，不存有
任何風險。
　　集團財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ　Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）在投資者會議上表示，預期今年及
明年將錄低單位數的貸款增長，亦認為美元走強對集團的亞洲投資組合不會產生任何有意義的影
響。（ｂｎ）
　
　
　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事25/10/2022
《神州經脈》人幣跌至十五年低　滬指反覆收跌　外資終結六日流出
人氣文章財經熱話25/10/2022
【日圓匯價】黃燕娥看淡日圓　兩大重點令日圓續弱勢
人氣文章專訪25/10/2022
【專訪】洪灝：人幣下站無「錨」可定　美元體系強弩之末（有片）
人氣文章FOCUS25/10/2022
【FOCUS】辛偉誠「排燈節」上位　印度軟實力再添一筆
人氣文章財經熱話25/10/2022
《午市前瞻》專家指恒指或試萬三點 匯控未跌穿39.8仍可持有
人氣文章大行報告25/10/2022
【大行炒D乜】暴跌過後　券商點睇新經濟股？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金