《小傳日記》中國巴菲特再入手騰訊ＡＤＲ，每次抄底都無阻跌勢？

《小傳日記》噚日魚缸大跌逾１０００點，好多富豪都蝕錢呀！根據彭博億萬富豪指數，騰

訊（００７００）嘅馬化騰同中國首富兼農夫山泉（０９６３３）嘅鍾睒睒，噚日各自蝕咗超過

２０億美金，睇到都覺得肉赤呀。

騰訊股價今日曾經跌穿２００銀，跌到５年低位。不過，有位仁兄仍然好有心力撐騰訊，講

緊人稱「中國巴菲特」嘅步步高創辦人段永平。佢今朝喺社交平台發文，ｔａｇ咗騰訊ＡＤＲ嘅

名稱，話自己又買咗啲騰訊嘅ＡＤＲ。連埋今次在內，段永平年內第６次抄底騰訊。不過，佢今

次無講買咗幾多，只係話「雖然不知道到底發生了什麼」，又回應指「公司只有一個買家，其他

都是過客」。

段永平早喺今個月中旬買入１０萬股騰訊ＡＤＲ，每股３２﹒０５美金。不過，截至周一收

市，騰訊ＡＤＲ收報２５﹒６８美金，跌１４﹒１７％。年初至今，騰訊ＡＤＲ已經跌咗５４％

。若果段永平仲揸住，就算單計呢一次買騰訊，帳面暫時蝕６３﹒７萬美金，即係大約５００萬

港紙。

段永平曾經提到，自己一直覺得騰訊係一間唔錯嘅公司，只係一直未到啱心水嘅買入價。今

年內騰訊股價ｋｅｅｐ住尋底，段永平就ｋｅｅｐ住買入，只係愈買愈跌。雖然過去佢多次強調

，自己持有騰訊嘅倉位並不大，唔敢落重注，但騰訊弱勢未止，段永平對騰訊嘅愛，最後會唔會

好似股價走勢咁急插呢？請請！



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