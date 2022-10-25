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25/10/2022 16:15

《小傳日記》中國巴菲特再入手騰訊ＡＤＲ，每次抄底都無阻跌勢？

　　《小傳日記》噚日魚缸大跌逾１０００點，好多富豪都蝕錢呀！根據彭博億萬富豪指數，騰
訊（００７００）嘅馬化騰同中國首富兼農夫山泉（０９６３３）嘅鍾睒睒，噚日各自蝕咗超過
２０億美金，睇到都覺得肉赤呀。
　　騰訊股價今日曾經跌穿２００銀，跌到５年低位。不過，有位仁兄仍然好有心力撐騰訊，講
緊人稱「中國巴菲特」嘅步步高創辦人段永平。佢今朝喺社交平台發文，ｔａｇ咗騰訊ＡＤＲ嘅
名稱，話自己又買咗啲騰訊嘅ＡＤＲ。連埋今次在內，段永平年內第６次抄底騰訊。不過，佢今
次無講買咗幾多，只係話「雖然不知道到底發生了什麼」，又回應指「公司只有一個買家，其他
都是過客」。
　　段永平早喺今個月中旬買入１０萬股騰訊ＡＤＲ，每股３２﹒０５美金。不過，截至周一收
市，騰訊ＡＤＲ收報２５﹒６８美金，跌１４﹒１７％。年初至今，騰訊ＡＤＲ已經跌咗５４％
。若果段永平仲揸住，就算單計呢一次買騰訊，帳面暫時蝕６３﹒７萬美金，即係大約５００萬
港紙。
　　段永平曾經提到，自己一直覺得騰訊係一間唔錯嘅公司，只係一直未到啱心水嘅買入價。今
年內騰訊股價ｋｅｅｐ住尋底，段永平就ｋｅｅｐ住買入，只係愈買愈跌。雖然過去佢多次強調
，自己持有騰訊嘅倉位並不大，唔敢落重注，但騰訊弱勢未止，段永平對騰訊嘅愛，最後會唔會
好似股價走勢咁急插呢？請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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