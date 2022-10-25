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25/10/2022 17:20

萬洲國際首九個月生物公允價值調整前純利按年升１６﹒４％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》萬洲國際（００２８８）宣布，截至今年９月底止九個月，生
物公允價值調整前純利９﹒１４億元（美元．下同），按年升１６﹒４％，每股基本盈利
７﹒１２仙。生物公允價值調整後純利８﹒３４億元，按年跌１﹒６５％，每股基本盈利６﹒５
仙。期內，收入２０４﹒０７億元，按年升１﹒７１％。
　　期內，肉製品銷量２４３﹒３萬噸，按年升０﹒０４％，豬肉銷量２９８﹒３萬噸，按年跌
７％。
　　期間，由於商品豬供應增加，中國平均生豬價格為每公斤１７﹒２４元人民幣，按年跌
２２﹒５％；由於商品豬供應收緊及生產成本上升，美國平均生豬價格上升３﹒８％至每公斤
１﹒７美元。至於歐盟成員國的平均白條價格上升１８﹒３％至每公斤１﹒８１歐元，由於通脹
壓力持續存在，加上商品豬供應縮減所致。
　　該集團指，在經濟增長放緩、通脹攀升、貨幣政策分歧、地緣政治局勢緊張及全球應對疫情
措施各異的環境下，今年首九個月對全球諸多企業而言充滿挑戰。市場普遍認為該等不確定局面
將於本年度餘下時間持續。集團因受惠於較低的中國主要原材料成本及較好的美國本地消費需求
而錄得穩健增長。儘管如此，空前的通脹環境正為集團的利潤空間帶來壓力，市場競爭亦日趨激
烈。因此，集團首要任務是透過正確的定價、理想的產品組合、最佳的成本控制措施及卓越的營
運效率實現產品增值。同時，集團亦將增加市場投入，加快產業升級，並推廣蛋白多元發展策略
。（ｈｙ）

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