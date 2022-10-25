《與聯共策－鄒建雄》三大理由，非投資級別債券的投資時機已到

《與聯共策》在各地央行為打擊通脹而積極緊縮的背景下，經濟衰退風險增加。根據歷史經

驗，經濟趨緩往往會削弱債信品質，但聯博認為爆發降級潮與違約潮的可能性較低，收益投資者

可乘勢布局非投資級別公司債券。



＊理由一：長期基本因素強勁＊



回顧大多數經濟放緩初期，企業基本因素通常已經疲弱；反觀現在，非投資級別債券發行企

業的財務條件相對健全，優於過去經濟衰退的情況。原因之一在於全球爆發新冠疫情，市場長期

瀰漫不確定性，導致企業過去兩年保守管理資產負債表與流動性，即使利潤已經改善亦不例外。

影響所及，槓桿比例、償債覆蓋率、利潤率與自由現金流紛紛回升。企業的資產負債表相對強勁

，顯示在經濟放緩與需求降低的情況下，發債企業能夠抵擋更多壓力。

受惠於近年的違約潮與降級潮，非投資級別債券市場的信貸品質亦有所提升。許多最低評級

的非投資級別債券紛紛違約、被剔除指數的同時，許多評級較低的投資級別債券則降級為非投資

級別債券，成為「墮落天使」。



＊理由二：債券到期日延長＊



自疫情爆發以來，企業紛紛聚焦在延長到期日，故沒有遇到「到期潮」的問題；所謂到期潮

，是指有相當大比重的債券即將到期，導致發債企業必須以現行利率發行新債。事實上，在

２０２５年底前，市場僅有２０％的債券到期，多數債券的到期日介於２０２６至２０２９年間

；這個現象形同在債券收益率攀升之際打開壓力閥，因為到期日逐步來臨且延長，有助於減緩收

益率攀升對企業的衝擊。即使假設收益率未來４年持續攀升且守在高位，票面利率或將至

２０２６年１月才有機會回到疫情前水平。換句話說，企業的票面利率未來幾年仍將處於低位。



＊理由三：非投資級別債券的估值已低＊



目前的非投資級別債券估值比幾個月前更具吸引力，收益率與利差處於多年新高；原因可能

是市場高估違約風險，也可能是市場波動加劇，使投資者要求高溢價回報。聯博認為後者可能性

較高，因為預期市場波動持續處於高位。

在此情況下，市場波動程度低於目前水平時，利差也會收斂；反之，倘若波動程度增加，利

差可能擴大。聯博預期市場中、短期持續波動，利差維持相對較大。在這樣的環境下，息差將是

影響回報的關鍵。



＊機會成本亦是考量因素＊



儘管有上述理由，許多投資者仍持保守態度；然而，投資者若採取觀望態度，恐怕會錯失回

報機會。非投資級別債券是最具韌性的資產類別之一，具有提供可持續收益的特性，在經濟走出

低迷期後往往快速回溫。自２０００年以來，非投資級別債券從高點到低點的跌幅如果超過５％

，平均５個月後便會反彈。

置身當前市況，投資者該如何應對？非投資級別債券市場於短期內可能出現波動，但投資者

若能放眼長期，則相對不受短期跌勢影響。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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