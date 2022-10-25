《容我世說－張翠容》舊思維主導，美軍工產業成禍端

《容我世說》最近，俄烏戰爭又呈凶險現象。有消息指美軍精銳部隊１０１空降師，正集結

在烏克蘭鄰近邊境一帶，有關指揮官亦已乘坐黑鷹直昇機同步候命，總兵力逼近５０００人，觀

察家指這是自二戰後接近８０年以來，美軍首次在海外有這樣的部署。



據聞，美方準備萬一嚴峻的形勢發展超乎想像，空降師便可立刻投入俄烏戰爭，到時美俄將

會正面交鋒。事實上，隨著戰爭進入第９個月，有美媒報道，一個由美國兩黨議員組成的團體，

正計劃在烏克蘭投入一項新的軍事援助計劃，其價值可能高達５００億美元，這將使美國在烏克

蘭的總支出達到驚人的１１５０億美元。



美國中期選舉臨近，總統拜登則加大對烏克蘭的援助以示美國實力，其速度之快堪比越戰高

峰期更甚。拜登在上周四（２０日）晚上的一次籌款活動中，公開批評共和黨對烏克蘭只是虛情

假義，口惠而不實。他說，共和黨人不明白，今次俄烏之戰乃是與東歐和北約的命運大有關連，

潛台詞是美國在全球勢力的命運。



說得好聽是美國在保衞烏克蘭，但一味加大軍援卻完全不制定一套外交戰略，以維護歐洲和

平，反之加劇戰況，其實是非常危險的做法。究竟美國的真正目的何在？這是否比俄羅斯赤裸裸

的霸權心態更可怕？大家可自行判斷。



與此同時，對於那些中東獨裁者，拜登似乎已拋棄了他的競選承諾，他最近正改變其立場和

處理方法。儘管他早前將沙特阿拉伯描述為「賤民政權」，但武器仍正繼續流向沙特阿拉伯。被

視為警察國家的埃及一樣受到拜登在軍事上的垂青。



拜登竟這樣回應說，在軍售問題上，美國不會在門口檢查其價值，真是太坦白了。我們自然

會聯想到美國軍工聯合體的勢力依然足夠強大，繼續主導白宮的外交政策。去年拜登退出了阿富

汗，而北約看起來也幾乎要解散了，不過吊詭的是，現在因俄烏戰爭，一切都出現轉機。



問題是，拜登仍受軍工產業以一種過時的意識形態牽著鼻子走。軍工產業認為美國必須擁有

全球軍事主導地位，才可維護其霸權，為了做到這一點，美國需大量出售武器，即使如何令人討

厭的聯盟，只要有利美軍事霸權，亦有維繫的必要，以便能夠將美國的影響力投射到世界各地去

。總之，這種舊思維一天揮之不去，我們都有理由懷疑，美國是促進世界和平，還是帶來更多的

戰爭？



最近美國智庫昆西國家事務研究所（Ｑｕｎｉｃｙｃｌｅ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）再有報告

發現，在拜登領導下的 一張涉及１０００億美元最新武器銷售報價中，其中一半以上只涉及四

家公司製造的武器：洛克希德馬丁公司、波音公司、通用動力公司和雷神公司，他們都要確保美

國盡力向更多國家進行大規模軍售。



在這四家公司中，他們共有３００名說客，當中包括前政府僱員，和五角大樓軍售機構的前

負責人。他們吹捧與軍售相關的工作，以此來吸引國會議員支持他們可能反對的事情。事實上，

軍工聯合體的角色是每個政府和每屈國會都必須應對的問題。



《華盛頓郵報》日前也有報道透露，許多前美國軍事官員受聘於沙特阿拉伯、阿聯酋和其他

中東專制政權，幫助他們培訓軍隊，加強他們的軍事實力。美國這種做法無疑不僅不利於人權，

也不利於區域的和平與穩定，並可能令美國捲入更多重大的衝突中，而不是促進美國利益。



軍工產業聯合體渴望戰爭，激化衝突，但一場沒完沒了的俄烏戰爭，已弄得世界幾乎翻轉，

物資供應鏈出現嚴重失衡，全球通脹失控，美國人也不能置身度外。選民如何制衡政經精英的一

己私利，要挑戰舊思維還是受其影響？美國中期選舉正考驗選民和國會中民意代表的智慧。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

