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25/10/2022 08:48

【大國博弈】二十大閉幕，美國稱對華立場沒變，爭取中美元首面談

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中共二十大閉幕，中共總書記習近平獲得第３任任期，外界關
注美中關係未來如何發展。美國國務院發言人回應，留意到中共二十大閉幕，相關領導層變動「
不改變美國的對華策略」，即在安全問題上展開競爭的同時，在任何可能的領域與中國就全球事
務進行合作。美方歡迎中國在符合美方利益的情況下進行合作，包括氣候變遷、全球健康、禁毒
、防止核擴散等方面，美方會持續努力維持溝通管道暢通。
　　美國總統拜登早前談及與習近平有可能在１１月印尼召開的二十國集團（Ｇ２０）領袖峰會
上會晤，發言人表示，相關團隊正在努力推進此事。
　
＊美方盼維持溝通管道暢通＊
　
　　白宮國安會戰略溝通協調官柯比（Ｊｏｈｎ　Ｋｉｒｂｙ）不願評論中共二十大，但他表示
美方會持續聚焦於負責任地管理與中國的競爭，並繼續尋求能合作的領域，例如健康、氣候變遷
議題。
　　不過他也指出，中國關閉工作層級雙邊接觸管道，美方會持續專注於管理競爭、努力尋求合
作方式，並在全球各地，特別是在印太區域有能力應對中國在安全上的威脅與挑戰。美方也會持
續努力維持溝通管道暢通，包括領袖層級。
　　白宮發言人也重申拜登政府專注於負責任地管理與中國的競爭，並在與世界利益一致的領域
合作。美方會持續努力保持溝通管道暢通。過去二十個月，拜登與習近平已經進行５次通話，兩
人也可能再次交談，因為保持這些對話持續進行很重要。
　
＊美方堅信中共沒有理由對台採取行動或衝突＊
　
　　美國海軍軍令部長吉爾迪（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｇｉｌｄａｙ）日前示警，中國最快可能今年
入侵台灣，美軍必須準備因應。柯比再度被問及此事時，不願說明美方情報評估，他表示，習近
平曾公開表示希望２０２７年前具備武統台灣的能力。但美方仍堅信中共沒有理由對台採取行動
或衝突；美方立場不變，仍堅持一中政策，台海沒有爆發任何形式衝突的理由。（ｊｔ）

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