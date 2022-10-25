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即市新聞

25/10/2022 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌４７５點觸７﹒３１，創０７年底來新低

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開４２０點子
一舉跌穿７﹒３０關口，其後持續低位徘徊，臨近收盤觸及７﹒３１關口，最終收報
７﹒３０８５瀉４７５點，五連跌，且創自２００７年１２月２７日以來近十五年新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２０２點子，報７﹒３４５９，續刷歷史新低。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１６６８，較上個交易日跌４３８點子，
錄兩連跌，創２００８年２月１５日以來逾十四年半新低，上個交易日報７﹒１２３０。
　
＊人民幣短期不排除繼續調整可能＊
　
　　市場人士表示，人民幣中間價快速脫離前期波動區間，放鬆意味明顯，這也刺激市場的做空
意願，加速釋放貶值壓力，短期人民幣或仍有一定調整空間；稍早人行祭出新的維穩舉措，意在
增加跨境流入規模，或有助緩解人民幣貶值壓力。
　　花旗銀行最新報告認為，人行已允許人民幣中間價更大幅度調整，表明將從「形成橫盤天花
板」轉向「追趕市場價」，這種轉變或使美元兌人民幣匯率進一步走高，預計會將離岸人民幣
（ＣＮＨ）推向７﹒５元。花旗銀行分析師Ｐｈｉｌｉｐ　Ｙｉｎ及Ｇａｕｒａｖ　Ｇａｒｇ在
報告中並稱，如果官方中間價再度回到橫盤模式，則２％的交易區間上限（今日在７﹒３１附近
）可能是短期人幣即期（ＣＮＹ）的臨時上限；但離岸價將繼續在２％上限之上，這將對中間價
形成追趕壓力。（ｊｔ）

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