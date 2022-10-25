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25/10/2022 14:54

【聚焦人幣】傳監管調研銀行對近期匯市看法，未來或收緊跨境放款

　　《經濟通通訊社２５日專訊》二十大閉幕後，中國股匯市場大幅波動，離、在岸人民幣加速
下跌，先後跌穿７﹒３關。據《路透》引述消息人士表示，國家外匯管理局昨晚緊急調研部分銀
行，了解機構對近期市況的看法以及其交易頭寸等內容。有消息人士指出，市場的反應太過度了
，也有一些參與者明顯是在「惡意做空」，了解交易頭寸也有提醒的意味。
　　離、在岸人民幣周一開始出現加速調整跡象，今早人民幣中間價大幅下移，市場價波動下限
亦移至７﹒３１附近。美匯年內累計升幅逼近１７％，人民幣截至目前則累計跌１３％。人行和
外匯局稍早宣布，將跨境融資宏觀審慎調節參數從１上調至１﹒２５。市場人士表示，這對境內
企業和機構中淨資產額較低的中小企業、民營企業來說更為便利，對中高資質的發行主體和優質
企業來說更有利。不過有交易員認為，上調跨境融資參數的效果不大，因為美元太貴，借外債不
劃算。
　　澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬預計，監管的下一步可能是收緊跨境放款，市場亦關注人行
最終會否直接干預匯市。截至今年９月末，中國外匯儲備跌至３０２９０億美元，創２０１７年
４月以來新低；今年以來外儲規模累計縮水逾２２００億美元。而在２０１５年８﹒１１匯改後
，監管層為緩解人民幣跌勢消耗了１萬億美元官方儲備。（ｗｌ）

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