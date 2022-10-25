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即市新聞

25/10/2022 16:23

《匯市縱橫－蕭啟洪》癡癡呆呆坐埋一枱

　　《匯市縱橫》看體育比賽就看到很多紀錄。在奧運會中大部分項目都有世界紀錄，如男子
１００米跑的世界紀錄為９﹒５８秒，由牙買加飛人寶特創造，也就是目前人類男子跑１００米
最快的紀錄。在現今大數據的年代，各類比賽都含著許多的紀錄，例如對賽紀錄，運動員跑動距
離的紀錄，足球員的進球紀錄等等。每當球隊對賽時，評述員都會一一把紀錄╱數據送上，這除
了為觀眾下注球賽結果的依據外，亦能增加觀眾看球賽的趣味。但常有人說「紀錄是用來破的」
，意思是說紀錄非絕對遲早有人會突破的！
　
　　「紀錄是用來破的」近來蔓延至政壇。上周四（２０日）上任只有差不多６周的英國首相卓
慧思突然辭職，令其成為英國歷史上最短命的首相。英鎊隨即從接近１﹒１的水平反彈至
１﹒１３水準，意味著市場覺得卓慧思早走早著了！讀者可能慨嘆政壇為何可以那樣兒戲，那樣
顛顛地！確實那麼短任期的首相，在世界任何一個地方都鮮有，但筆者覺得說到顛，我們還有俄
羅斯總統普京！
　
　　普京在世紀初從葉利欽手中接過了俄羅斯總統的職務，他亦從強硬對付車臣分離分子確立了
在國內的威信。接任後居然能與其親信梅德韋傑夫輪流當俄羅斯總統，結果普京做了４任總統及
２任總理，從沒有離開過權力核心。他的強捍作風把俄羅斯政壇牢牢綁死，政令暢通。年初又因
烏克蘭考慮加入北約而大動干戈，說打便打不理西方一面倒反對及制裁。是因為烏克蘭意圖加入
北約或是想佔多一點的黑海海岸線便不得而知了，最近還威脅動用核武，真是顛顛地了！但參考
克里米亞事件，筆者覺得俄羅斯入侵烏克蘭並不是十分令人驚訝之事！
　
　　顛顛地的卓慧思、顛顛地的普京本來再配一個顛顛地的侵侵便能上演癲鳳狂龍了。可惜侵侵
出閘脫腳被年邁的拜登跑出成為世界另一勢力的領頭。拜登也不賴，他也擦新了美國總統最老的
紀錄，他就任時７８歲。亦因此經常在媒體上看到拜登開會打蓋睡的報道。其實拜登自少有語言
障礙，經常被笑口吃。他在應對記者、議員提問時，經常出現「下載」的問題，即反應不及時的
情況。縱然如此，拜登還是希望自己可以多做一屆總統！當然選民能否通過便需兩年後觀察了！
　
　　美國下一屆大選可能還遠，但中期選舉在即。在民主黨選情失利的情況下，拜登如何回天呢
？目前，美國經濟形勢尚可，就業還是理想。但通脹仍然高企，雖然已經開始回落，但回落幅度
未如市場想像。股票市場大幅下滑，令市場對美聯儲超加利率為未來帶來的衰退可能性愈來愈高
。周末聽到美聯儲官員開始減低超鷹言論，這是否對未來利率有所啟示呢，筆者覺得還看通脹吧

　
　　在目前解決通脹憂慮（不是通脹本身，是憂慮）有兩座大山，一是中國防疫的放開，二是俄
烏戰爭的平息。前者在二十大之後暫時沒有突破，動態清零維持不變。但筆者認為在全球開放的
大勢下，及新冠死亡率不斷下降的前提下，將會「搬龍門」的可能性不能抹殺！至於後者，當俄
羅斯吞拼烏克蘭四地區已成為既定事實，能源價格居高不下且已經令歐洲區風聲鶴唳，而美國本
土亦因憂慮美聯儲超加利率而對經濟衰退憂心忡忡，這些發展可能為解決戰爭展露一線曙光。
　
　　從癲鳳狂龍變成癡癡呆呆坐埋一枱，讀者不需過分憂慮。因筆者相信大家癡呆的背後還是有
他們的邏輯及利益考慮，擦槍走火的概率暫時可控。到此筆者忽然想起歌神的一首老歌：邊個是
天才？邊個是白癡？邊個扮懵？冇咁易會知！阿茂至知！
　
＊本周策略＊
　
　　加元：前周建議候高於１﹒３８５０沽出美元兌加元已於１﹒３６２０平倉，獲利２３０點
子。
　
　　英鎊：上周建議候高於１﹒１４４０水平沽出英鎊兌美元已成交，並於１﹒１２００平倉，
獲利２４０點子。本周建議候高於１﹒１４２０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒１１８０，止蝕
１﹒１６００。
　
　　紐元：本周建議候低於０﹒５５５０買入紐元兌美元，目標０﹒５７５０，止蝕
０﹒５４００。
　
《招商永隆銀行環球金融市場部總經理　蕭啟洪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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