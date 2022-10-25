《匯市縱橫－蕭啟洪》癡癡呆呆坐埋一枱

《匯市縱橫》看體育比賽就看到很多紀錄。在奧運會中大部分項目都有世界紀錄，如男子

１００米跑的世界紀錄為９﹒５８秒，由牙買加飛人寶特創造，也就是目前人類男子跑１００米

最快的紀錄。在現今大數據的年代，各類比賽都含著許多的紀錄，例如對賽紀錄，運動員跑動距

離的紀錄，足球員的進球紀錄等等。每當球隊對賽時，評述員都會一一把紀錄╱數據送上，這除

了為觀眾下注球賽結果的依據外，亦能增加觀眾看球賽的趣味。但常有人說「紀錄是用來破的」

，意思是說紀錄非絕對遲早有人會突破的！



「紀錄是用來破的」近來蔓延至政壇。上周四（２０日）上任只有差不多６周的英國首相卓

慧思突然辭職，令其成為英國歷史上最短命的首相。英鎊隨即從接近１﹒１的水平反彈至

１﹒１３水準，意味著市場覺得卓慧思早走早著了！讀者可能慨嘆政壇為何可以那樣兒戲，那樣

顛顛地！確實那麼短任期的首相，在世界任何一個地方都鮮有，但筆者覺得說到顛，我們還有俄

羅斯總統普京！



普京在世紀初從葉利欽手中接過了俄羅斯總統的職務，他亦從強硬對付車臣分離分子確立了

在國內的威信。接任後居然能與其親信梅德韋傑夫輪流當俄羅斯總統，結果普京做了４任總統及

２任總理，從沒有離開過權力核心。他的強捍作風把俄羅斯政壇牢牢綁死，政令暢通。年初又因

烏克蘭考慮加入北約而大動干戈，說打便打不理西方一面倒反對及制裁。是因為烏克蘭意圖加入

北約或是想佔多一點的黑海海岸線便不得而知了，最近還威脅動用核武，真是顛顛地了！但參考

克里米亞事件，筆者覺得俄羅斯入侵烏克蘭並不是十分令人驚訝之事！



顛顛地的卓慧思、顛顛地的普京本來再配一個顛顛地的侵侵便能上演癲鳳狂龍了。可惜侵侵

出閘脫腳被年邁的拜登跑出成為世界另一勢力的領頭。拜登也不賴，他也擦新了美國總統最老的

紀錄，他就任時７８歲。亦因此經常在媒體上看到拜登開會打蓋睡的報道。其實拜登自少有語言

障礙，經常被笑口吃。他在應對記者、議員提問時，經常出現「下載」的問題，即反應不及時的

情況。縱然如此，拜登還是希望自己可以多做一屆總統！當然選民能否通過便需兩年後觀察了！



美國下一屆大選可能還遠，但中期選舉在即。在民主黨選情失利的情況下，拜登如何回天呢

？目前，美國經濟形勢尚可，就業還是理想。但通脹仍然高企，雖然已經開始回落，但回落幅度

未如市場想像。股票市場大幅下滑，令市場對美聯儲超加利率為未來帶來的衰退可能性愈來愈高

。周末聽到美聯儲官員開始減低超鷹言論，這是否對未來利率有所啟示呢，筆者覺得還看通脹吧

！



在目前解決通脹憂慮（不是通脹本身，是憂慮）有兩座大山，一是中國防疫的放開，二是俄

烏戰爭的平息。前者在二十大之後暫時沒有突破，動態清零維持不變。但筆者認為在全球開放的

大勢下，及新冠死亡率不斷下降的前提下，將會「搬龍門」的可能性不能抹殺！至於後者，當俄

羅斯吞拼烏克蘭四地區已成為既定事實，能源價格居高不下且已經令歐洲區風聲鶴唳，而美國本

土亦因憂慮美聯儲超加利率而對經濟衰退憂心忡忡，這些發展可能為解決戰爭展露一線曙光。



從癲鳳狂龍變成癡癡呆呆坐埋一枱，讀者不需過分憂慮。因筆者相信大家癡呆的背後還是有

他們的邏輯及利益考慮，擦槍走火的概率暫時可控。到此筆者忽然想起歌神的一首老歌：邊個是

天才？邊個是白癡？邊個扮懵？冇咁易會知！阿茂至知！



＊本周策略＊



加元：前周建議候高於１﹒３８５０沽出美元兌加元已於１﹒３６２０平倉，獲利２３０點

子。



英鎊：上周建議候高於１﹒１４４０水平沽出英鎊兌美元已成交，並於１﹒１２００平倉，

獲利２４０點子。本周建議候高於１﹒１４２０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒１１８０，止蝕

１﹒１６００。



紐元：本周建議候低於０﹒５５５０買入紐元兌美元，目標０﹒５７５０，止蝕

０﹒５４００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

