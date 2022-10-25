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25/10/2022 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》料美國今年或不會減慢加息步伐

　　《珠玉之論》部分聯儲局官員建議盡快放慢加息步伐，並於明年初停止加息，希望緩和經濟
急速放緩的風險。不過，美國的通脹持續惡化，９月ＰＰＩ升幅雖然回落至８﹒５％，但核心
ＰＰＩ按年上升７﹒２％，而９月ＣＰＩ升幅亦達到８﹒２％，核心ＣＰＩ按年上升６﹒６％，
由於上游通脹壓力仍然嚴峻，料會逐步傳導至下游。因此，聯儲局仍有機會進取加息，１１月及
１２月或會各加息７５點子，較早前預料分別加７５點子及５０點子為高。以目前利率介乎３至
３﹒２５厘計算，倘若聯儲局再加兩次７５點子，聯邦基金目標利率將升至４﹒５至４﹒７５厘

　
　　由於當局堅持要將通脹壓到２％的目標水平，不排除聯儲局年底前會繼續大幅度加息，但當
局亦調低了今年經濟增長預測至０﹒２％，並預期通脹要到２０２５年才會回落至２％水平。投
資者宜留意，美國年初開始加快加息步伐，導致資金流入美國，但環球經濟疲弱，其他國家未必
有條件追及美國的加息幅度，因此美國或難以獨善其身，持續大幅度加息。而美國的經濟亦正下
行，一旦明年當局減慢加息步伐或停止加息，甚至因經濟疲弱而調頭減息，屆時資金或會開始流
走。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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