《股壇解碼－戴名》美經濟居高不下，優品３６０時不與我

《股壇解碼》上周公布的新屋動工和成屋銷售互有長短，２年期美債息率跌幅比１０年期大

，市場猜測是否下次加息可能下調至０﹒５％至０﹒７５％之間，雖然目前聯儲局官員並無任何

轉軚表現，相信聯儲局還是會參考月底的多個經濟指標，當中最受人關注的非ＧＤＰ和ＰＣＥ指

標莫屬，假設兩項數據都偏好的話，估計聯儲局有機會加息０﹒７５％或１％，上周美匯指數回

軟主要由於短線獲利盤和英鎊反彈有關，相信美匯指數短期內會隨加息而上試１０４至１０５位

置。



＊富者愈富＊



法國Ｈｅｒｍｅｓ愛馬士集團發言人表示集團明年初將大幅提高包括Ｂｉｒｋｉｎ在內的售

價，加幅在５％至１０％之間，這是集團繼年初對Ｋｅｌｌｙ、Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ、

Ｌｉｎｄｙ和Ｐｉｔｃｏｔｉｎ等系列後再次對旗下產品加價，遠高於今年的平均加幅４％，集

團ＣＦＯ Ｅｒｉｃ Ｄｕ Ｈａｌｇｏｕｅｔ指出Ｈｅｒｍｅｓ過去每年的加幅約在２％，明

年的加幅主要反映成本上漲和匯率波動對集團的影響，不單止Ｈｅｒｍｅｓ如此，ＬＶＭＨ和

Ｋｅｒｉｎｇ亦出現同樣情況，而且更回復甚至超越２０１９年的業績表現，在全球陷入經濟衰

退邊緣的環境下，這些奢侈品巨頭的亮麗業績只能說明全球的財富分布漸趨兩極化，正是富者愈

富，貧者愈貧，投資者可留意奢侈品相關股份。



＊塵埃落定＊



隨著新一屆領導團隊成員公布，未來的發展方向漸見端倪，在掃除不確定因素後，相信短期

內將有新政策出台，目前首要的是穩定經濟防止繼續下滑，在剛公布的經濟數據顯示，第三季

ＧＤＰ增長３﹒９％優於預期，同時９月進出口總值和貿易順差亦高於市場預期，經濟面相對穩

定，但從出口種類來看，日用品和其他耐用品為主，其他高端電子產品相對遜色，顯示中國在中

低端產品出口市場在人民幣匯率走軟下仍保持吸引力，但越南、柬埔寨和緬甸這些國家正虎視眈

眈，加上印度在中高端電子產品方面步步進迫，長遠而言並不樂觀，且看新領導班子如何扭轉劣

勢。



＊馬失前蹄＊



周一（２４日）恒指低開低走顯示市場對中央新領導班子持觀望態度，相信要在實質經濟措

施出台後才有望轉趨樂觀，恒指期權（１０月）購沽比例再次回升到４３：５７的水平，散戶博

反彈意欲明顯，牛證街貨買少見少，大市再跌對大戶已經無甚意義，但大市是否具備反彈條件就

不得而知，雖然現階段外圍局勢仍然不明朗，但最近恒指並沒有跟隨外圍反彈，大戶隨時可以追

落後夾淡倉，投資者現階段不宜盲目追沽，已做空的可以先止賺離場。



＊股票簡評＊



優品３６０（０２３６０）主要從事食品、飲品、家居和個人護理產品零售業務，業務地區

主要以香港為主，根據２１╱２２年財報顯示，優品３６０分別在香港經營１３０間，澳門經營

６間和深圳２間門市，集團業務簡單，單純的食品、日用品入口再零售業務，由於美元匯價持續

走強加上聯繫匯率，集團在歐美訂貨擁有了匯率優勢，加上疫情關係，消費者留在家中時間較多

帶動零食類貨品銷售，優品３６０去年的全年業績不過不失，但疫情從今年４月起開始回落，隨

著隔離措施的放寬，市面慢慢開始復常，酒吧重開亦沖淡世界杯效應，相信集團的半年業績將會

急速回落，缺乏租金寬免和政府補貼將是集團另一個不利因素，加上集團今年８月和招商集團旗

下招商海通簽署文件計劃以Ｐ﹒Ｅ﹒３０倍向招商海通出售４９％股份，排他期為６個月，即在

明年２月底到期，但現在優品３６０的股價已今非昔比，交易告吹的可能性非常大，在業務缺乏

憧憬下集團股價後續走勢不容樂觀，投資者切勿入市博反彈，合理買入價在１﹒４元附近。

《資深市場人士 戴名》



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