  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2022 17:32

【新冠疫苗】港府刊憲修例，賦權醫衞局長廢除免針紙明起生效

　　《經濟通通訊社２５日專訊》香港政府今日刊登憲報，訂立《２０２２年預防及控制疾病（
疫苗通行證）（修訂）規例》，提供清晰法律基礎，處理懷疑個別醫生在未有遵照衞生署指引為
病人進行臨床評估的情況下所發出的豁免證明書，從而維持「疫苗通行證」制度的完整性及穩健
度。政府明日將向立法會提交《修訂規例》進行「先訂立後審議」程序，《修訂規例》同日生效

　
＊局長可基於公眾利益宣告某醫生所發免針紙失效＊
　
　　具體來說，《修訂規例》賦權醫務衞生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明
書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效。此外，局長亦可以基於公眾利益的考量
，宣告某註冊醫生發出的所有指明豁免證明書失效。局長在宣告某註冊醫生所發出的指明豁免證
明書失效前，須考慮所有相關因素，包括（但不限於）「疫苗通行證」制度是否出現紕漏或其穩
健性有否受損；有關註冊醫生在發出豁免證明書前有否為病人進行臨床評估，和該醫生在特定時
間內發出豁免證明書的數量、模式和方式；以及衞生署署長的意見等。
　
＊疫苗通行證規例有效期延長六個月＊
　
　　此外，《修訂規例》亦把《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第５９９Ｌ章）的有效
期延長六個月，即由今年１２月３１日午夜延長至明年６月３０日午夜。
　　政府發言人強調，「疫苗通行證」是對抗疫情、保障公共衞生的重要工具。為確保「疫苗通
行證」制度的完整性及穩健度，並考慮到法庭就司法覆核個案的裁決，政府有責任堵塞相關漏洞
，以提供清晰法律基礎，防止未必符合豁免原意的人士繼續使用相關豁免證明書。
　　七名西醫涉嫌濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，政府及後宣布有關醫生
發出的約２萬「免針紙」於１０月１２日起失效。市民郭卓堅就政府的決定提出司法覆核。高等
法院上周五（２１日）裁定郭卓堅勝訴，指醫務衞生局長無權作相關指示，故涉案免針紙繼續保
持有效。（ｃｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事25/10/2022
《神州經脈》人幣跌至十五年低　滬指反覆收跌　外資終結六日流出
人氣文章財經熱話25/10/2022
【日圓匯價】黃燕娥看淡日圓　兩大重點令日圓續弱勢
人氣文章專訪25/10/2022
【專訪】洪灝：人幣下站無「錨」可定　美元體系強弩之末（有片）
人氣文章FOCUS25/10/2022
【FOCUS】辛偉誠「排燈節」上位　印度軟實力再添一筆
人氣文章財經熱話25/10/2022
《午市前瞻》專家指恒指或試萬三點 匯控未跌穿39.8仍可持有
人氣文章大行報告25/10/2022
【大行炒D乜】暴跌過後　券商點睇新經濟股？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金