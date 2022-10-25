【新冠疫苗】港府刊憲修例，賦權醫衞局長廢除免針紙明起生效

《經濟通通訊社２５日專訊》香港政府今日刊登憲報，訂立《２０２２年預防及控制疾病（

疫苗通行證）（修訂）規例》，提供清晰法律基礎，處理懷疑個別醫生在未有遵照衞生署指引為

病人進行臨床評估的情況下所發出的豁免證明書，從而維持「疫苗通行證」制度的完整性及穩健

度。政府明日將向立法會提交《修訂規例》進行「先訂立後審議」程序，《修訂規例》同日生效

。



＊局長可基於公眾利益宣告某醫生所發免針紙失效＊



具體來說，《修訂規例》賦權醫務衞生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明

書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效。此外，局長亦可以基於公眾利益的考量

，宣告某註冊醫生發出的所有指明豁免證明書失效。局長在宣告某註冊醫生所發出的指明豁免證

明書失效前，須考慮所有相關因素，包括（但不限於）「疫苗通行證」制度是否出現紕漏或其穩

健性有否受損；有關註冊醫生在發出豁免證明書前有否為病人進行臨床評估，和該醫生在特定時

間內發出豁免證明書的數量、模式和方式；以及衞生署署長的意見等。



＊疫苗通行證規例有效期延長六個月＊



此外，《修訂規例》亦把《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第５９９Ｌ章）的有效

期延長六個月，即由今年１２月３１日午夜延長至明年６月３０日午夜。

政府發言人強調，「疫苗通行證」是對抗疫情、保障公共衞生的重要工具。為確保「疫苗通

行證」制度的完整性及穩健度，並考慮到法庭就司法覆核個案的裁決，政府有責任堵塞相關漏洞

，以提供清晰法律基礎，防止未必符合豁免原意的人士繼續使用相關豁免證明書。

七名西醫涉嫌濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，政府及後宣布有關醫生

發出的約２萬「免針紙」於１０月１２日起失效。市民郭卓堅就政府的決定提出司法覆核。高等

法院上周五（２１日）裁定郭卓堅勝訴，指醫務衞生局長無權作相關指示，故涉案免針紙繼續保

持有效。（ｃｌ）

