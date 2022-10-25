《日入而息》匯控上季稅前盈利勝預期，港股連跌五日累挫一成

《今天重點》

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滙控第三季亞洲稅前利潤升６﹒４％，香港跌６﹒７％；第三季列帳基準收入跌３％，預期信貸

損失１１億美元；第三季列帳基準稅前盈利跌４２％至３１億美元；滙控首九月列帳基準稅前盈

利跌２４％至１２３億美元；滙控料今年預期信貸損失提撥為平均貸款額的３０基點；滙控表示

力求明年起達至少１２％回報目標，增股東分派；滙控（００００５）預期於２０２３及２４年

達致５０％派息率

滙控委任艾橋智為財務總監及執董，邵偉信年底退任；邵偉信料明年首季恢復派息，港息升將帶

動香港收入；匯控料今明年貸款低單位數增長，無意售墨西哥業務

李家超稱整體對施政報告意見正面，將盡快公布免針紙跟進行動；李家超回應港股大跌：目前市

場續有序進行，籲留意市況及風險；河套區「逆隔離」，李家超稱有預備方案配合內地要求

陳茂波稱港交所（００３８８）正尋求沙特阿美來港上市；歐冠昇稱港股波動反映市場對未來感

疑惑，籲關注中國長期前景

本港出口貨值連跌５個月，９月跌幅收窄至９﹒１％勝預期

黎智英涉將軍澳工業邨違契，被裁定兩項欺詐罪成

港府刊憲修例，賦權醫衞局長廢除免針紙明起生效

傳監管調研銀行對近期匯市看法，未來或收緊跨境放款；人幣即期收跌４７５點觸７﹒３１，創

０７年底來新低

辛偉誠日內就任英國首相，英倫銀行警告金融風波未平；辛偉誠需執拾前任爛攤子，設法度過能

源危機

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《即日市況》

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恒指全日低收１５點報１５１６５，科指高收８２點報２８８４

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《深滬股市》

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好淡對決滬綜指收跌０﹒０４％，陸股通流入大行助攻

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《美元匯價》

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英鎊受阻於５０天線，短線仍反覆

歐元最新報０﹒９８７０╱７３，日圓最新報１４８﹒８８╱８９

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《公司業績》

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中國建築（０３３１１）九個月經營溢利及應佔合營企業盈利升

１７％

中集車輛（０１８３９）第三季多賺逾２倍至２﹒９５億元人民

幣

大明國際（０１０９０）首九個月少賺９９％，製造業務收入升

６３％

泰格醫藥（０３３４７）第三季少賺２２％至４﹒１億元人民幣

萬洲國際（００２８８）首九個月生物公允價值調整前純利按年

升１６﹒４％

新華製藥（００７１９）九個月純利按年升２﹒８％至２﹒９億

元人民幣

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《公司資訊》

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瑞安房地產（００２７２）參與上海市楊浦區地塊招標

綠科科技（００１９５）第三季錫產量１８４８噸，按季跌１４

﹒２％

陳茂波稱港交所（００３８８）正尋求沙特阿美來港上市；歐冠

昇稱港股波動反映市場對未來感疑惑，籲關注中國長期前景；投

資者應關注中國長期前景

蔚來（０９８６６）斥２０億成立電池科技公司，李斌任董事長

阿里巴巴（０９９８８）今年雙１１不再單純關注ＧＭＶ

新世界醫療品牌Ｈｕｍａｎｓａ旗艦中心開幕，主力部署港深廣

騰訊（００７００）一個月內兩次獲「中國巴菲特」段永平入市

力撐

姚波擬不再擔任中國平安（０２３１８）首席財務官，張智淳接

任

建行（００９３９）住房租賃基金已獲登記註冊並取得營業執照

聯交所取消中國優材（０１８８５）上市地位

歐舒丹（００９７３）上半財年銷售額９億歐元，按報告匯率升

２４％

美麗華酒店（０００７１）旗下兩酒店入住率達８５％，外遊增

或影響本地消費

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《國企紅籌》

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中國同輻（０１７６３）所屬中核高通獲評四川省「賽手企業」

廣深鐵路（００５２５）擬向ＳＥＣ申撤銷其所有類別註冊證券

華潤啤酒（００２９１）共斥１２３億元人民幣增資並購買貴州

白酒公司股權

五礦資源（０１２０８）６月底止銅礦量增加５％

五礦地產（００２３０）九個月合約銷售按年跌３８﹒３％

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《中國要聞》

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貝恩表示逾三成受訪消費者在「雙十一」將減少消費

深圳推動軟件產業發展，重點支持ＥＤＡ、元宇宙等軟件

瑞銀上調中國今年ＧＤＰ增３﹒２％，政策支持或加碼

微軟據報仿效日本索尼，加大對中國遊戲投資力度

景順表示中國ＧＤＰ勝預期，料第四季經濟增長持續改善

外電稱中國保稅銅倉近被清空，融資銅交易已停止

人行表示杜絕以「科技創新」名義模糊業務邊界；人行加碼放水

２２８０億創半年高，逆回購２３００億

越共中央總書記阮富仲１０月３０日至１１月２日訪華

英美歐盟商會均觀望二十大政策影響

湖北恩施予退稅優惠，限價兼補貼鼓勵農民退地買樓

內地運動品牌貴人鳥接連更換審計機構，遭上交所問詢

發改委等六部門發文穩外資，要求便利跨國人員出入境

深圳表示嚴禁開展涉新增地方政府隱性債務業務

據報銀保監啟人壽險與長期護理保險責任轉換業務試點

金地稱旗下公司非標融資展期等網絡傳言為不實信息

傳監管要求貨幣基金提高流動資產佔比，避機構佔比高

華為表示已部署３００萬個５Ｇ基站，５Ｇ進入高速發展期；胡

厚崑：新場景新應用新模式是華為未來三大突破口

首架Ｃ９１９國產飛機將於今年１２月交付東航

內地前九月預算收入同比降６﹒６％，股票印花稅轉降

銀保監表示中國資本市場具長期投資價值，堅持高質發展

溫州中學新教師逾半清華北大畢業，網民嘆就業困難

三部門表示電子煙生產進口稅率３６％，批發稅率１１％

新規後無錫賣地國資減參與，內媒揭地方出招避監管

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒４８％，台積電魏哲家罕見鼓勵員工休假

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《俄烏開戰》

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指基輔密謀動用骯髒彈，俄羅斯要求安理會緊急討論

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《匯控業績》

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滙控（００００５）預期於２０２３及２４年達致５０％派息率

滙控表示力求明年起達至少１２％回報目標，增股東分派

滙控委任艾橋智為財務總監及執董，邵偉信年底退任

滙控料今年預期信貸損失提撥為平均貸款額的３０基點

滙控第三季亞洲稅前利潤升６﹒４％，香港跌６﹒７％；第三季

列帳基準收入跌３％，預期信貸損失１１億美元；第三季列帳基

準稅前盈利跌４２％至３１億美元；滙控首九月列帳基準稅前盈

利跌２４％至１２３億美元

邵偉信料明年首季恢復派息，港息升將帶動香港收入

匯控料今明年貸款低單位數增長，無意售墨西哥業務

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《國際要聞》

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南韓政府否認有意部署美軍戰術核武

辛偉誠日內就任英國首相，英倫銀行警告金融風波未平；辛偉誠

需執拾前任爛攤子，設法度過能源危機

韓總統尹錫悅首個施政演說日，韓圜貶至近１４年低位

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《外圍經濟》

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成員國謀天然氣限價，歐盟擔憂推動需求上升

新西蘭儲備銀行首席經濟師指央行希望通脹已經見頂

日本國債孳息率上升，全球負孳息率債券時代或將結束

澳洲２０２３財年的預算赤字料不及預期水平的一半

獅城９月核心ＣＰＩ升幅達５﹒３％，達１４年來最高

瑞信周四公布重組計劃，傳合規總監將離任

美國財長耶倫暗示有可能回購美國國債

芯片製造商即將公布業績，市場預料行業情況不樂觀

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《其他消息》

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黎智英涉將軍澳工業邨違契，被裁定兩項欺詐罪成

麥美娟稱荃灣、南區將率先成立關愛隊

李家超稱整體對施政報告意見正面，將盡快公布免針紙跟進行動

；李家超回應港股大跌：目前市場續有序進行，籲留意市況及風

險

陳茂波與巴林機構交換投資意見，鼓勵利用香港平台投資內地亞

洲

壹傳媒前行政總監黃偉強涉違契案被裁定一項欺詐罪成

蔡若蓮預計年底前推出教師專業操守指引

楊何蓓茵：新公務員守則刪「政治中立」，強化賞罰制

袁國勇到配水庫追查類鼻疽病源，建議食水加氯氣

詹培忠父子等４人涉串謀欺詐洗黑錢案，排期至２０２４年５月

開審

謝展寰稱正研究提高亂?垃圾罰款及修例打擊阻街

金馬獎影帝楊群病逝，享年８８歲

港府刊憲規定止痛退燒藥明年１０﹒２１起只准在藥房持牌處所

售賣

深股通額度全日用１３億元，外資結束連續六日淨流出；滬股通

額度全日用２９億元，外資?流入２８﹒５億元

仲量聯行表示９月底整體寫字樓空置率升至１０﹒５％

ｌｉｖｉ一年期港元定存息加至４厘，起存額２０萬元

ＦＩＳ研究表示香港消費者計劃來年加快採用嵌入式金融

ＯＮＥ ＩＮＮＯＶＡＬＥ－Ｃａｂａｎｎａ暫收六百票，日內

加推

Ｗｈａｔｓａｐｐ全球性故障，約２小時後逐步恢復服務

彭博表示股市大跌，中國商界富豪一天損失９０億美元

德勤夥ＳＡＰ成立大灣區產業鏈賦能中心暨德勤ＳＡＰ雲創中心

花旗銀行推稅季貸款，實際年利率低至１﹒７８％

何永賢ＦＢ展示簡約公屋４至５人單位初步設計圖

皇后大道西╱賢居里項目今起招標，下月２４日截標

華懋表示繼續推動業界採用更環保建築方法

本港出口貨值連跌５個月，９月跌幅收窄至９﹒１％勝預期

建行一年期港元定存加至４﹒４厘，招商永隆４﹒１厘

建行亞洲表示兌換外幣並設７天定存享年利率達１５厘

施羅德投資表示運輸減碳方式可望為投資者帶來龐大機遇

ＭＳＣＩ今推出氣候行動指數

諾偉推全球清潔基建影響力投資策略

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《新冠肺炎》

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本港新增５２２１宗確診輸入佔４５４宗，多１０人亡

上海昨日新增１９例新冠陽性病例，三地升中風險

上海核酸亭免費檢測服務延長至１１月３０日；上海明日啟用吸入型新冠疫苗

全國昨新增確診破千宗，進返京人員需持健康寶綠碼

梁子超稱金融投資峰會防疫安排對公眾不會有特別影響

河套區「逆隔離」，李家超稱有預備方案配合內地要求

王詩雅否認瞞報「洪門宴」，擬覓專家證染疫損記憶力

港府刊憲修例，賦權醫衞局長廢除免針紙明起生效

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