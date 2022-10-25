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即市新聞

25/10/2022 19:36

《日入而息》匯控上季稅前盈利勝預期，港股連跌五日累挫一成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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滙控第三季亞洲稅前利潤升６﹒４％，香港跌６﹒７％；第三季列帳基準收入跌３％，預期信貸
損失１１億美元；第三季列帳基準稅前盈利跌４２％至３１億美元；滙控首九月列帳基準稅前盈
利跌２４％至１２３億美元；滙控料今年預期信貸損失提撥為平均貸款額的３０基點；滙控表示
力求明年起達至少１２％回報目標，增股東分派；滙控（００００５）預期於２０２３及２４年
達致５０％派息率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滙控委任艾橋智為財務總監及執董，邵偉信年底退任；邵偉信料明年首季恢復派息，港息升將帶
動香港收入；匯控料今明年貸款低單位數增長，無意售墨西哥業務　　　　　　　　　　　　　
李家超稱整體對施政報告意見正面，將盡快公布免針紙跟進行動；李家超回應港股大跌：目前市
場續有序進行，籲留意市況及風險；河套區「逆隔離」，李家超稱有預備方案配合內地要求　　
陳茂波稱港交所（００３８８）正尋求沙特阿美來港上市；歐冠昇稱港股波動反映市場對未來感
疑惑，籲關注中國長期前景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港出口貨值連跌５個月，９月跌幅收窄至９﹒１％勝預期　　　　　　　　　　　　　　　　
黎智英涉將軍澳工業邨違契，被裁定兩項欺詐罪成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府刊憲修例，賦權醫衞局長廢除免針紙明起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳監管調研銀行對近期匯市看法，未來或收緊跨境放款；人幣即期收跌４７５點觸７﹒３１，創
０７年底來新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
辛偉誠日內就任英國首相，英倫銀行警告金融風波未平；辛偉誠需執拾前任爛攤子，設法度過能
源危機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收１５點報１５１６５，科指高收８２點報２８８４
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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好淡對決滬綜指收跌０﹒０４％，陸股通流入大行助攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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英鎊受阻於５０天線，短線仍反覆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報０﹒９８７０╱７３，日圓最新報１４８﹒８８╱８９　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　中國建築（０３３１１）九個月經營溢利及應佔合營企業盈利升
　　１７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中集車輛（０１８３９）第三季多賺逾２倍至２﹒９５億元人民
　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　大明國際（０１０９０）首九個月少賺９９％，製造業務收入升
　　６３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　泰格醫藥（０３３４７）第三季少賺２２％至４﹒１億元人民幣
　　萬洲國際（００２８８）首九個月生物公允價值調整前純利按年
　　升１６﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新華製藥（００７１９）九個月純利按年升２﹒８％至２﹒９億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　瑞安房地產（００２７２）參與上海市楊浦區地塊招標　　　　
　　綠科科技（００１９５）第三季錫產量１８４８噸，按季跌１４
　　﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　陳茂波稱港交所（００３８８）正尋求沙特阿美來港上市；歐冠
　　昇稱港股波動反映市場對未來感疑惑，籲關注中國長期前景；投
　　資者應關注中國長期前景　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　蔚來（０９８６６）斥２０億成立電池科技公司，李斌任董事長
　　阿里巴巴（０９９８８）今年雙１１不再單純關注ＧＭＶ　　　
　　新世界醫療品牌Ｈｕｍａｎｓａ旗艦中心開幕，主力部署港深廣
　　騰訊（００７００）一個月內兩次獲「中國巴菲特」段永平入市
　　力撐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　姚波擬不再擔任中國平安（０２３１８）首席財務官，張智淳接
　　任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　建行（００９３９）住房租賃基金已獲登記註冊並取得營業執照
　　聯交所取消中國優材（０１８８５）上市地位　　　　　　　　
　　歐舒丹（００９７３）上半財年銷售額９億歐元，按報告匯率升
　　２４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美麗華酒店（０００７１）旗下兩酒店入住率達８５％，外遊增
　　或影響本地消費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國同輻（０１７６３）所屬中核高通獲評四川省「賽手企業」
　　廣深鐵路（００５２５）擬向ＳＥＣ申撤銷其所有類別註冊證券
　　華潤啤酒（００２９１）共斥１２３億元人民幣增資並購買貴州
　　白酒公司股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　五礦資源（０１２０８）６月底止銅礦量增加５％　　　　　　
　　五礦地產（００２３０）九個月合約銷售按年跌３８﹒３％　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　貝恩表示逾三成受訪消費者在「雙十一」將減少消費　　　　　
　　深圳推動軟件產業發展，重點支持ＥＤＡ、元宇宙等軟件　　　
　　瑞銀上調中國今年ＧＤＰ增３﹒２％，政策支持或加碼　　　　
　　微軟據報仿效日本索尼，加大對中國遊戲投資力度　　　　　　
　　景順表示中國ＧＤＰ勝預期，料第四季經濟增長持續改善　　　
　　外電稱中國保稅銅倉近被清空，融資銅交易已停止　　　　　　
　　人行表示杜絕以「科技創新」名義模糊業務邊界；人行加碼放水
　　２２８０億創半年高，逆回購２３００億　　　　　　　　　　
　　越共中央總書記阮富仲１０月３０日至１１月２日訪華　　　　
　　英美歐盟商會均觀望二十大政策影響　　　　　　　　　　　　
　　湖北恩施予退稅優惠，限價兼補貼鼓勵農民退地買樓　　　　　
　　內地運動品牌貴人鳥接連更換審計機構，遭上交所問詢　　　　
　　發改委等六部門發文穩外資，要求便利跨國人員出入境　　　　
　　深圳表示嚴禁開展涉新增地方政府隱性債務業務　　　　　　　
　　據報銀保監啟人壽險與長期護理保險責任轉換業務試點　　　　
　　金地稱旗下公司非標融資展期等網絡傳言為不實信息　　　　　
　　傳監管要求貨幣基金提高流動資產佔比，避機構佔比高　　　　
　　華為表示已部署３００萬個５Ｇ基站，５Ｇ進入高速發展期；胡
　　厚崑：新場景新應用新模式是華為未來三大突破口　　　　　　
　　首架Ｃ９１９國產飛機將於今年１２月交付東航　　　　　　　
　　內地前九月預算收入同比降６﹒６％，股票印花稅轉降　　　　
　　銀保監表示中國資本市場具長期投資價值，堅持高質發展　　　
　　溫州中學新教師逾半清華北大畢業，網民嘆就業困難　　　　　
　　三部門表示電子煙生產進口稅率３６％，批發稅率１１％　　　
　　新規後無錫賣地國資減參與，內媒揭地方出招避監管　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌１﹒４８％，台積電魏哲家罕見鼓勵員工休假　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　指基輔密謀動用骯髒彈，俄羅斯要求安理會緊急討論　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《匯控業績》　
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　　滙控（００００５）預期於２０２３及２４年達致５０％派息率
　　滙控表示力求明年起達至少１２％回報目標，增股東分派　　　
　　滙控委任艾橋智為財務總監及執董，邵偉信年底退任　　　　　
　　滙控料今年預期信貸損失提撥為平均貸款額的３０基點　　　　
　　滙控第三季亞洲稅前利潤升６﹒４％，香港跌６﹒７％；第三季
　　列帳基準收入跌３％，預期信貸損失１１億美元；第三季列帳基
　　準稅前盈利跌４２％至３１億美元；滙控首九月列帳基準稅前盈
　　利跌２４％至１２３億美元　　　　　　　　　　　　　　　　
　　邵偉信料明年首季恢復派息，港息升將帶動香港收入　　　　　
　　匯控料今明年貸款低單位數增長，無意售墨西哥業務　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　南韓政府否認有意部署美軍戰術核武　　　　　　　　　　　　
　　辛偉誠日內就任英國首相，英倫銀行警告金融風波未平；辛偉誠
　　需執拾前任爛攤子，設法度過能源危機　　　　　　　　　　　
　　韓總統尹錫悅首個施政演說日，韓圜貶至近１４年低位　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　成員國謀天然氣限價，歐盟擔憂推動需求上升　　　　　　　　
　　新西蘭儲備銀行首席經濟師指央行希望通脹已經見頂　　　　　
　　日本國債孳息率上升，全球負孳息率債券時代或將結束　　　　
　　澳洲２０２３財年的預算赤字料不及預期水平的一半　　　　　
　　獅城９月核心ＣＰＩ升幅達５﹒３％，達１４年來最高　　　　
　　瑞信周四公布重組計劃，傳合規總監將離任　　　　　　　　　
　　美國財長耶倫暗示有可能回購美國國債　　　　　　　　　　　
　　芯片製造商即將公布業績，市場預料行業情況不樂觀　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　黎智英涉將軍澳工業邨違契，被裁定兩項欺詐罪成　　　　　　
　　麥美娟稱荃灣、南區將率先成立關愛隊　　　　　　　　　　　
　　李家超稱整體對施政報告意見正面，將盡快公布免針紙跟進行動
　　；李家超回應港股大跌：目前市場續有序進行，籲留意市況及風
　　險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　陳茂波與巴林機構交換投資意見，鼓勵利用香港平台投資內地亞
　　洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　壹傳媒前行政總監黃偉強涉違契案被裁定一項欺詐罪成　　　　
　　蔡若蓮預計年底前推出教師專業操守指引　　　　　　　　　　
　　楊何蓓茵：新公務員守則刪「政治中立」，強化賞罰制　　　　
　　袁國勇到配水庫追查類鼻疽病源，建議食水加氯氣　　　　　　
　　詹培忠父子等４人涉串謀欺詐洗黑錢案，排期至２０２４年５月
　　開審　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　謝展寰稱正研究提高亂?垃圾罰款及修例打擊阻街　　　　　　
　　金馬獎影帝楊群病逝，享年８８歲　　　　　　　　　　　　　
　　港府刊憲規定止痛退燒藥明年１０﹒２１起只准在藥房持牌處所
　　售賣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　深股通額度全日用１３億元，外資結束連續六日淨流出；滬股通
　　額度全日用２９億元，外資?流入２８﹒５億元　　　　　　　
　　仲量聯行表示９月底整體寫字樓空置率升至１０﹒５％　　　　
　　ｌｉｖｉ一年期港元定存息加至４厘，起存額２０萬元　　　　
　　ＦＩＳ研究表示香港消費者計劃來年加快採用嵌入式金融　　　
　　ＯＮＥ　ＩＮＮＯＶＡＬＥ－Ｃａｂａｎｎａ暫收六百票，日內
　　加推　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｗｈａｔｓａｐｐ全球性故障，約２小時後逐步恢復服務　　　
　　彭博表示股市大跌，中國商界富豪一天損失９０億美元　　　　
　　德勤夥ＳＡＰ成立大灣區產業鏈賦能中心暨德勤ＳＡＰ雲創中心
　　花旗銀行推稅季貸款，實際年利率低至１﹒７８％　　　　　　
　　何永賢ＦＢ展示簡約公屋４至５人單位初步設計圖　　　　　　
　　皇后大道西╱賢居里項目今起招標，下月２４日截標　　　　　
　　華懋表示繼續推動業界採用更環保建築方法　　　　　　　　　
　　本港出口貨值連跌５個月，９月跌幅收窄至９﹒１％勝預期　　
　　建行一年期港元定存加至４﹒４厘，招商永隆４﹒１厘　　　　
　　建行亞洲表示兌換外幣並設７天定存享年利率達１５厘　　　　
　　施羅德投資表示運輸減碳方式可望為投資者帶來龐大機遇　　　
　　ＭＳＣＩ今推出氣候行動指數　　　　　　　　　　　　　　　
　　諾偉推全球清潔基建影響力投資策略　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增５２２１宗確診輸入佔４５４宗，多１０人亡　　　　　　　　　　
　　上海昨日新增１９例新冠陽性病例，三地升中風險　　　　　　　　　　　　
　　上海核酸亭免費檢測服務延長至１１月３０日；上海明日啟用吸入型新冠疫苗
　　全國昨新增確診破千宗，進返京人員需持健康寶綠碼　　　　　　　　　　　
　　梁子超稱金融投資峰會防疫安排對公眾不會有特別影響　　　　　　　　　　
　　河套區「逆隔離」，李家超稱有預備方案配合內地要求　　　　　　　　　　
　　王詩雅否認瞞報「洪門宴」，擬覓專家證染疫損記憶力　　　　　　　　　　
　　港府刊憲修例，賦權醫衞局長廢除免針紙明起生效　　　　　　　　　　　　
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