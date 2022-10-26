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即市新聞

26/10/2022 07:50

《日出而作》隔晚美股高收，科技股帶動大市氣氛

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　３１８３６﹒７４　升　３３７﹒１２　　１﹒０７％
　　標普５００　　　　　３８５９﹒１１　升　　６１﹒７７　　１﹒６３％
　　納斯達克　　　　　１１１９９﹒１２　升　２４６﹒５０　　２﹒２５％
　　倫敦富時１００　　　７０１３﹒４８　跌　　－０﹒５１　－０﹒０１％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３０５２﹒９６　升　１２１﹒５１　　０﹒９４％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６２５０﹒５５　升　１１９﹒１９　　１﹒９４％
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　　　＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１４８﹒０２８６，歐元兌美元０﹒９９６４
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）首三季多賺４﹒３％，第三季少賺３８﹒６％
　　泡泡瑪特（０９９９２）第三季度收益同比跌最多１０％　　　　　　　
　　山水水泥（００６９１）首三季純利逾１０億人幣，跌逾４２％　　　　
　　萬洲國際（００２８８）首三季純利８﹒３億美元，同比跌２％　　　　
　　中國順客隆（００９７４）首三季虧損２２７２萬人幣　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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百盛商業（０３３６８）中標四川綿陽市租賃物業建百貨店　　　　　　　　　　　　　　　　
港龍中國地產（０６９６８）現有優先票據１﹒５８億美元提交換要約　　　　　　　　　　　
鼎石資本（００８０４）擬折讓１８％發新股，籌１４４０萬元　　　　　　　　　　　　　　
中信股份（００２６７）整合環保業務，有利附屬中信環境尋多元化融資　　　　　　　　　　
東曜藥業（０１８７５）生產設施獲歐盟ＧＭＰ核准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華夏文化科技（０１５６６）申請股份認可令，１１月３０日聆訊　　　　　　　　　　　　　
協鑫科技（０３８００）附屬２萬噸顆粒硅模塊達產，年產至１０萬噸　　　　　　　　　　　
Ｃ－ＬＩＮＫＳＱ（０１４６３）獨立非執董馬生聰調任執董　　　　　　　　　　　　　　　
高豐集團（０２８６３）擬溢價１８％發新股，籌２１２０萬元　　　　　　　　　　　　　　
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）終止首次公開發售前股份獎勵計劃　　　　　　　　　　　　　　
精英匯（０１７７５）溢價８２％發新股加現金購「壹伙教育」５１％；全年虧損降至２５５０
萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＢＣ科技（００８６３）停止經營及註銷廣告附屬公司，不影響財務　　　　　　　　　　　　
德商產投服務（０２２７０）１５６０萬人幣購控股股東停車位作轉售　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　國銀租賃（０１６０６）擬購入及租回３架新空巴飛機　　　　
　　中國華融（０２７９９）副總裁陳延慶辭任，昨起生效　　　　
　　首創鉅大（０１３２９）執董兼行政總裁辭任，徐建接任　　　
　　復星醫藥（０２１９６）醫淋巴瘤藥註冊申請納優先審評　　　
　　方正控股（００４１８）執董廖航辭任，北大方正高層吳婧接任
　　山高新能源（０１２５０）９月發電量同比增１３％　　　　　
　　中國電力（０２３８０）最高逾２億元開發邵陽光伏項目　　　
　　中再保（０１５０８）「三農」再保險逾５０００億人幣　　　
　　金風科技（０２２０８）遭減持，和諧健康失第一大股東　　　
　　聯控（０３３９６）旗下佳沃上季盈轉虧６８００萬人幣　　　
　　潤藥（０３３２０）旗下雙鶴藥業首三季多賺１０﹒６％　　　
　　中國鋁業（０２６００）第三季純利近６億人幣跌７４％　　　
　　泰格醫藥（０３３４７）第三季純利跌２２％　　　　　　　　
　　國藥控股（０１０９９）附屬中械首三季綜合收益跌８％　　　
　　天津創業環保（０１０６５）第三季純利跌１﹒５％　　　　　
　　華能國電（００９０２）第三季虧損降至９﹒３億人幣　　　　
　　麗珠醫藥（０１５１３）第三季純利升逾２５％　　　　　　　
　　金力永磁（０６６８０）第三季純利增７０％　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　滔博國際（０６１１０）第二季度總銷售額同比低單位數下跌　　　　
　　天韻國際（０６８３６）委呂春霞任執董，執董楊雲耀任副主席　　　
　　文業集團（０１８０２）收購四川了凡星星建築勞務，訂備忘　　　　
　　新城發展（０１０３０）９月銷售額８３億元人民幣，同比跌５５％　
　　融信中國（０３３０１）優先票據到期，本金連息７﹒２億美元未付　
　　華住集團（０１１７９）第三季平均客房收入升９％，第四季謹慎　　
　　基石藥業（０２６１６）首席執行官兼執董楊建新購５７萬股或續增持
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　前三季央企實現淨利１﹒６萬億增４﹒７％，增速回升　
　　廣交會運行平穩，７２家跨國大型企業參會較上屆增四成
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　辛偉誠正式執掌英國相位，英鎊反彈至６周高位
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　財報雙雙遜於預期，Ａｌｐｈａｂｅｔ及微軟盤後大跌
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州券商》　
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　　券商積極備戰Ａ股
　　兩融標的擴容　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　比特幣重返兩萬美
　　元關口，市場信心
　　轉強　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　據報字節跳動調查
　　ＴｉｋＴｏｋ前首
　　席安全官，涉負責
　　美國數據問題　　
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