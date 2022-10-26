《日出而作》隔晚美股高收，科技股帶動大市氣氛

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３１８３６﹒７４ 升 ３３７﹒１２ １﹒０７％

標普５００ ３８５９﹒１１ 升 ６１﹒７７ １﹒６３％

納斯達克 １１１９９﹒１２ 升 ２４６﹒５０ ２﹒２５％

倫敦富時１００ ７０１３﹒４８ 跌 －０﹒５１ －０﹒０１％

法蘭克福ＤＡＸ １３０５２﹒９６ 升 １２１﹒５１ ０﹒９４％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６２５０﹒５５ 升 １１９﹒１９ １﹒９４％

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＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１４８﹒０２８６，歐元兌美元０﹒９９６４



《公司業績》

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ＡＳＭＰＴ（００５２２）首三季多賺４﹒３％，第三季少賺３８﹒６％

泡泡瑪特（０９９９２）第三季度收益同比跌最多１０％

山水水泥（００６９１）首三季純利逾１０億人幣，跌逾４２％

萬洲國際（００２８８）首三季純利８﹒３億美元，同比跌２％

中國順客隆（００９７４）首三季虧損２２７２萬人幣

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《公司資訊》

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百盛商業（０３３６８）中標四川綿陽市租賃物業建百貨店

港龍中國地產（０６９６８）現有優先票據１﹒５８億美元提交換要約

鼎石資本（００８０４）擬折讓１８％發新股，籌１４４０萬元

中信股份（００２６７）整合環保業務，有利附屬中信環境尋多元化融資

東曜藥業（０１８７５）生產設施獲歐盟ＧＭＰ核准

華夏文化科技（０１５６６）申請股份認可令，１１月３０日聆訊

協鑫科技（０３８００）附屬２萬噸顆粒硅模塊達產，年產至１０萬噸

Ｃ－ＬＩＮＫＳＱ（０１４６３）獨立非執董馬生聰調任執董

高豐集團（０２８６３）擬溢價１８％發新股，籌２１２０萬元

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）終止首次公開發售前股份獎勵計劃

精英匯（０１７７５）溢價８２％發新股加現金購「壹伙教育」５１％；全年虧損降至２５５０

萬元，不派息

ＢＣ科技（００８６３）停止經營及註銷廣告附屬公司，不影響財務

德商產投服務（０２２７０）１５６０萬人幣購控股股東停車位作轉售

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《國企紅籌》

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國銀租賃（０１６０６）擬購入及租回３架新空巴飛機

中國華融（０２７９９）副總裁陳延慶辭任，昨起生效

首創鉅大（０１３２９）執董兼行政總裁辭任，徐建接任

復星醫藥（０２１９６）醫淋巴瘤藥註冊申請納優先審評

方正控股（００４１８）執董廖航辭任，北大方正高層吳婧接任

山高新能源（０１２５０）９月發電量同比增１３％

中國電力（０２３８０）最高逾２億元開發邵陽光伏項目

中再保（０１５０８）「三農」再保險逾５０００億人幣

金風科技（０２２０８）遭減持，和諧健康失第一大股東

聯控（０３３９６）旗下佳沃上季盈轉虧６８００萬人幣

潤藥（０３３２０）旗下雙鶴藥業首三季多賺１０﹒６％

中國鋁業（０２６００）第三季純利近６億人幣跌７４％

泰格醫藥（０３３４７）第三季純利跌２２％

國藥控股（０１０９９）附屬中械首三季綜合收益跌８％

天津創業環保（０１０６５）第三季純利跌１﹒５％

華能國電（００９０２）第三季虧損降至９﹒３億人幣

麗珠醫藥（０１５１３）第三季純利升逾２５％

金力永磁（０６６８０）第三季純利增７０％

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《神州民企》

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滔博國際（０６１１０）第二季度總銷售額同比低單位數下跌

天韻國際（０６８３６）委呂春霞任執董，執董楊雲耀任副主席

文業集團（０１８０２）收購四川了凡星星建築勞務，訂備忘

新城發展（０１０３０）９月銷售額８３億元人民幣，同比跌５５％

融信中國（０３３０１）優先票據到期，本金連息７﹒２億美元未付

華住集團（０１１７９）第三季平均客房收入升９％，第四季謹慎

基石藥業（０２６１６）首席執行官兼執董楊建新購５７萬股或續增持

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《中國要聞》

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前三季央企實現淨利１﹒６萬億增４﹒７％，增速回升

廣交會運行平穩，７２家跨國大型企業參會較上屆增四成

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《匯市走勢》

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辛偉誠正式執掌英國相位，英鎊反彈至６周高位

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《外圍經濟》

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財報雙雙遜於預期，Ａｌｐｈａｂｅｔ及微軟盤後大跌

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《神州券商》

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券商積極備戰Ａ股

兩融標的擴容

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《虛幣世界》

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比特幣重返兩萬美

元關口，市場信心

轉強

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《其他消息》

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據報字節跳動調查

ＴｉｋＴｏｋ前首

席安全官，涉負責

美國數據問題

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