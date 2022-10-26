《日出而作》隔晚美股高收，科技股帶動大市氣氛

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３１８３６﹒７４ 升 ３３７﹒１２ １﹒０７％
標普５００ ３８５９﹒１１ 升 ６１﹒７７ １﹒６３％
納斯達克 １１１９９﹒１２ 升 ２４６﹒５０ ２﹒２５％
倫敦富時１００ ７０１３﹒４８ 跌 －０﹒５１ －０﹒０１％
法蘭克福ＤＡＸ １３０５２﹒９６ 升 １２１﹒５１ ０﹒９４％
巴黎ＣＡＣ ４０ ６２５０﹒５５ 升 １１９﹒１９ １﹒９４％
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＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１４８﹒０２８６，歐元兌美元０﹒９９６４
《公司業績》
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ＡＳＭＰＴ（００５２２）首三季多賺４﹒３％，第三季少賺３８﹒６％
泡泡瑪特（０９９９２）第三季度收益同比跌最多１０％
山水水泥（００６９１）首三季純利逾１０億人幣，跌逾４２％
萬洲國際（００２８８）首三季純利８﹒３億美元，同比跌２％
中國順客隆（００９７４）首三季虧損２２７２萬人幣
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《公司資訊》
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百盛商業（０３３６８）中標四川綿陽市租賃物業建百貨店
港龍中國地產（０６９６８）現有優先票據１﹒５８億美元提交換要約
鼎石資本（００８０４）擬折讓１８％發新股，籌１４４０萬元
中信股份（００２６７）整合環保業務，有利附屬中信環境尋多元化融資
東曜藥業（０１８７５）生產設施獲歐盟ＧＭＰ核准
華夏文化科技（０１５６６）申請股份認可令，１１月３０日聆訊
協鑫科技（０３８００）附屬２萬噸顆粒硅模塊達產，年產至１０萬噸
Ｃ－ＬＩＮＫＳＱ（０１４６３）獨立非執董馬生聰調任執董
高豐集團（０２８６３）擬溢價１８％發新股，籌２１２０萬元
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）終止首次公開發售前股份獎勵計劃
精英匯（０１７７５）溢價８２％發新股加現金購「壹伙教育」５１％；全年虧損降至２５５０
萬元，不派息
ＢＣ科技（００８６３）停止經營及註銷廣告附屬公司，不影響財務
德商產投服務（０２２７０）１５６０萬人幣購控股股東停車位作轉售
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《國企紅籌》
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國銀租賃（０１６０６）擬購入及租回３架新空巴飛機
中國華融（０２７９９）副總裁陳延慶辭任，昨起生效
首創鉅大（０１３２９）執董兼行政總裁辭任，徐建接任
復星醫藥（０２１９６）醫淋巴瘤藥註冊申請納優先審評
方正控股（００４１８）執董廖航辭任，北大方正高層吳婧接任
山高新能源（０１２５０）９月發電量同比增１３％
中國電力（０２３８０）最高逾２億元開發邵陽光伏項目
中再保（０１５０８）「三農」再保險逾５０００億人幣
金風科技（０２２０８）遭減持，和諧健康失第一大股東
聯控（０３３９６）旗下佳沃上季盈轉虧６８００萬人幣
潤藥（０３３２０）旗下雙鶴藥業首三季多賺１０﹒６％
中國鋁業（０２６００）第三季純利近６億人幣跌７４％
泰格醫藥（０３３４７）第三季純利跌２２％
國藥控股（０１０９９）附屬中械首三季綜合收益跌８％
天津創業環保（０１０６５）第三季純利跌１﹒５％
華能國電（００９０２）第三季虧損降至９﹒３億人幣
麗珠醫藥（０１５１３）第三季純利升逾２５％
金力永磁（０６６８０）第三季純利增７０％
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《神州民企》
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滔博國際（０６１１０）第二季度總銷售額同比低單位數下跌
天韻國際（０６８３６）委呂春霞任執董，執董楊雲耀任副主席
文業集團（０１８０２）收購四川了凡星星建築勞務，訂備忘
新城發展（０１０３０）９月銷售額８３億元人民幣，同比跌５５％
融信中國（０３３０１）優先票據到期，本金連息７﹒２億美元未付
華住集團（０１１７９）第三季平均客房收入升９％，第四季謹慎
基石藥業（０２６１６）首席執行官兼執董楊建新購５７萬股或續增持
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《中國要聞》
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前三季央企實現淨利１﹒６萬億增４﹒７％，增速回升
廣交會運行平穩，７２家跨國大型企業參會較上屆增四成
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《匯市走勢》
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辛偉誠正式執掌英國相位，英鎊反彈至６周高位
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《外圍經濟》
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財報雙雙遜於預期，Ａｌｐｈａｂｅｔ及微軟盤後大跌
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《神州券商》
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券商積極備戰Ａ股
兩融標的擴容
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《虛幣世界》
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比特幣重返兩萬美
元關口，市場信心
轉強
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《其他消息》
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據報字節跳動調查
ＴｉｋＴｏｋ前首
席安全官，涉負責
美國數據問題
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