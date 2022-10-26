《運籌帷幄－梁業豪》短線投機與超短線投機看反彈？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。一般而言，股市的升浪或跌浪運行了一段長時間，再呈現

大幅急升或急跌後，很難於下一個交易日便告轉勢。換言之，「Ｖ」形頂或「Ｖ」形底不易出現

；即使市況回跌或回升，亦只宜被視作調整或反彈。根據經驗，大市多會於三至五個交易日內見

頂回落或見底回升。雖這不能保證新跌浪或新升浪已經開始，惟調整或反彈的幅度應會非常明顯

；對短線投機者而言，具有不俗的吸引力。

然而，於市勢逆轉前成功捕捉入市位的難度非常高，因我們不知道會先出現多大的再升空間

或再跌空間，調整浪或反彈浪才會展開。較安全的做法，為於第五個交易日才開始入市造好圖利

，但到時入市位有可能會遠離最高位或最低位。筆者的慣常做法，為於第三個交易日便開始分批

入市行動，但會多作走位。若有意進行超短線投機，應動用更小的注碼，今天（２６日）已經可

以開始行動，應市策略相同。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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