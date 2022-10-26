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26/10/2022 08:30

ＡＳＭＰＴ（５２２）首三季多賺４﹒３％，第三季少賺３８﹒６％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》ＡＳＭＰＴ（００５２２）公布截至今年９月３０日止首九個
月業績，銷售收入１５０﹒３３億元按年跌４﹒５％；毛利６１﹒７２億元跌２﹒７％，毛利率
為４１﹒１％，按年升７７點子；公司持有人應佔盈利２３﹒５３億元上升４﹒３％，每股基本
盈利５﹒７１元增長４％。該公司首三季新增訂單總額１５３﹒２億元按年下跌２６﹒６％，據
解釋由於二零二一年的基數乃歷史高位，以及受充滿挑戰的宏觀經濟狀況影響。於今年９月底，
該集團未完成訂單總額１００﹒６億元，訂單對付運比率為１﹒０２。
　　ＡＳＭＰＴ截至今年９月３０日止第三季銷售收入４５﹒６２億元跌２６﹒８％，毛利
１８﹒６４億元跌２６﹒３％；毛利率為４０﹒９％按年升２９點子；公司持有人應佔盈利
６﹒１７億元跌３８﹒６％，每股基本盈利１﹒５元跌３８﹒８％。
該公司第三季新增訂單總額３６﹒３億元，按年跌３６﹒６％，按季亦跌２２﹒０％。
　
＊料第四季銷售收入中位數跌３８％＊
　
　　該集團預計今年第四季度銷售收入將介乎４﹒５５億美元至５﹒２５億美元之間，以其中間
數計按年及按季分別下跌３８％和１６％。（ｍｈ）

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