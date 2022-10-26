  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/10/2022 09:05

《專家之言－何志銘》民營內房瀕破產疊加美元強勢，港股暫宜忍手

　　《專家之言》儘管內地逾２５０個城市的樓市政策陸續鬆綁，惜大部分民營房企將陷入破產
邊緣。如果真的債務違約，樓市買家以至上游供應商等亦會信心盡失，屆時資金緊張的房企定更
難撲水。在阿爺要求保交樓優先的政策要求下，或迫使陷困房企加速資產處置或抵押，進一步抹
去開發商的剩餘帳面價值，導致開發商最終瀕臨破產下場。
　
＊內地ＧＤＰ勝預期難挽信心，料儲局下周加息０﹒７５厘＊
　
　　剛公布的內地第三季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長３﹒９％，雖優於預期，惟市場信心
仍然疲弱難搞，內地股市即出現恐慌性拋售，實行要錢唔要貨般恐怖毀滅式下插。港股又何來有
運行呢？另一方面，美聯儲局將於下周議息，利率期貨反映市場預期加息四分三厘機會達９５％
，預計年底加息半厘及四分三厘機會則分別為４３﹒２％和５４﹒６％。美元強情況下港股一定
無得搞。莫估底，港股尋底格局未變，暫宜忍手。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning26/10/2022
熊麗萍：恒指未現明顯見底訊號　只望小幅度反彈
人氣文章財經熱話26/10/2022
【虛幣世界】比特幣重返兩萬美元關口，市場信心轉強
人氣文章中國故事25/10/2022
《神州經脈》人幣跌至十五年低　滬指反覆收跌　外資終結六日流出
人氣文章財經熱話25/10/2022
【日圓匯價】黃燕娥看淡日圓　兩大重點令日圓續弱勢
人氣文章專訪25/10/2022
【專訪】洪灝：人幣下站無「錨」可定　美元體系強弩之末（有片）
人氣文章FOCUS25/10/2022
【FOCUS】辛偉誠「排燈節」上位　印度軟實力再添一筆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金