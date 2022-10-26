《專家之言－何志銘》民營內房瀕破產疊加美元強勢，港股暫宜忍手

《專家之言》儘管內地逾２５０個城市的樓市政策陸續鬆綁，惜大部分民營房企將陷入破產

邊緣。如果真的債務違約，樓市買家以至上游供應商等亦會信心盡失，屆時資金緊張的房企定更

難撲水。在阿爺要求保交樓優先的政策要求下，或迫使陷困房企加速資產處置或抵押，進一步抹

去開發商的剩餘帳面價值，導致開發商最終瀕臨破產下場。



＊內地ＧＤＰ勝預期難挽信心，料儲局下周加息０﹒７５厘＊



剛公布的內地第三季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長３﹒９％，雖優於預期，惟市場信心

仍然疲弱難搞，內地股市即出現恐慌性拋售，實行要錢唔要貨般恐怖毀滅式下插。港股又何來有

運行呢？另一方面，美聯儲局將於下周議息，利率期貨反映市場預期加息四分三厘機會達９５％

，預計年底加息半厘及四分三厘機會則分別為４３﹒２％和５４﹒６％。美元強情況下港股一定

無得搞。莫估底，港股尋底格局未變，暫宜忍手。《獨立股評人 何志銘》



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