《盤後部署》恒指曾彈逾４００點後回吐，康希諾走勢向好惟須注意

《經濟通通訊社２６日專訊》港股周一急挫逾千點後連續第二日整固，恒指今早輕微低開

６９點報１５０９６後，受內地四間金融監管機構「一行兩會」連同外匯局集體發聲，要維護金

融市場健康發展，隨後ＡＨ股市場持續獲資金流入帶動反彈，美團（０３６９０）等重磅股領軍

下恒指上午曾升超過４００點，最高見１５５８４點。



＊醫療股造好，康希諾、阿里健康領升＊



醫療股為全日第二大升幅板塊，全板平均升超過２％，淨主動買入資金逾１０億元。上海在

２５日啟動康希諾（０６１８５）吸入用重組新冠病毒疫苗「克威莎霧優」加強免疫預約登記，

並在今日起啟動加強免疫，康希諾股價全日急升２０﹒６％，收報６４﹒１元。其餘疫苗概念股

及全線醫藥股跟隨抽高；全日藥明生物（０２２６９）升３﹒３６％，收報４０元；中生製藥

（０１１７７）收升３﹒４５％，報４﹒２元；信達生物（０１８０１）升４﹒７７％，收報

２９﹒６５元；康方生物（０９９２６）收升２﹒５７％，報３１﹒９元。

另外，阿里健康（００２４１）發盈喜，預期截至９月３０日止中期純利扭虧賺不少於

８０００萬人民幣，加上醫藥板塊熾熱氣氛，升８﹒８１％，收報３﹒５８元，為全日最佳表現

藍籌。

然而，午後恒指沽壓加劇，多隻重磅股急速回吐，友邦（０１２９９）由全日高位６０﹒４

元回落至最低見５８﹒７元，拖累恒指升幅一度收窄至不足１００點。最終恒指收報１５３１７

，升１５２點或升１﹒００％，主板成交１３０７﹒５１億元。國指收報５２１７，升３７點或

升０﹒７２％。科指收報２９５６，升７１點或升２﹒４８％。

Ａ股升幅同樣收窄；上證綜合指數報２９９９，升２３點或升０﹒７８％，成交

３７２８﹒４５億元人民幣；深證成份指數報１０８１８，升１７８點或升１﹒６８％，成交

５４１３﹒７６億元人民幣。



＊大市資金傾向樂觀＊



二十大結束後外資趁勢造淡中港股市，刺激港股總成交急升，連續第三日超過１１００億元

，反映港股１５０００點上爭持激烈。今日全日大市主動買沽比率為５５比４５，散戶、大戶、

特大戶等主動買盤均過５０％，另外大市亦繼續錄得淨流入近１０６億元，較昨日增加逾１０億

元，顯示資金仍然傾向積極。

醫藥股受康希諾帶動全板急升，自二十大期間中央宣布堅持動態清零後，新冠概念股持續有

炒作，如今康希諾旗下吸入式疫苗可用作為加強疫苗使用，反映當局有意以疫苗作為持續動態清

零其中一種手段，故其餘疫苗及口服藥概念股亦較值得留意。康希諾今日抽升兩成，繼３月以來

首度突破１００天線，走勢向好，但須留意股價下沉多時，急升後或有大量獲利盤湧出，有意追

入宜先觀望，目前向上下一個阻力位為７０元。（ｈｃ）

