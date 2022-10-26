《政經范局－范強》英國保守黨的終極格鬥



《政經范局》英國保守黨在４個月時間內換了３位首相，假如他們當中的任何一位願意宣布

提前大選，都可以立即平息國家政治及經濟的混亂，代價則是保守黨幾乎百分之百會在大選中輸

給工黨，讓出長達１２年的執政黨地位。



因此，保守黨一而再，再而三以黨魁重選的方式來更替唐寧街十號主人，從而延遲大選慘敗

的那天到來。這難免會令外間產生一種印象，即保守黨人正在以「拖得一日是一日」的消極態度

，來打發他們在唐寧街和國會的最後歲月。



＊更換黨魁迴避大選慘敗＊



這種印象與事實其實並不相符：單從西敏寺的競選政治而言，縱使保守黨面臨一場大選的潰

敗，但該黨每位國會議員的存活能力卻不盡相同，且在很大程度上取決於他們在各自選區是否受

歡迎。換言之，並不是每位保守黨議員都需要陪著內閣的政治鬥爭起舞。



尤其是保守黨的強硬派議員：基於整個西方社會自由派和保守派對立日趨尖銳，中間溫和派

選民萎縮的現實，愈是在意識形態上的旗幟鮮明的政治人物，就愈有能力獲取政治同溫層選民的

無條件支持。



在７月７日辭職的前首相約翰遜就是典型例子：他被揭在自己發出新冠防疫封城令之際，卻

任由首相府職員開派對並參與其中。這違例之舉不僅使得他需要接受倫敦警方調查，最後更在時

任財相辛偉誠等閣員叛亂下被迫下台。



然而，這無阻他繼續在黨內核心及基層受到歡迎。當他的繼任者卓慧思才執政４５天便辭職

後，保守黨內便立即傳出要他重出江湖的聲音。在黨魁提名期即將截止之時，他得到了１０２名

強硬派議員的支持，足以和辛偉誠一決高下，最終鹿死誰手還真的難說。



＊保守黨強硬派邏輯＊



考慮到約翰遜任內防疫、經濟、民生政策皆飽受批評，又鬧出「派對醜聞」，約翰遜的受歡

迎似乎有違常理，但若羅列他任內最主要的「政績」，就不難理解保守黨強硬派的邏輯：



一、他堅決執行了英國脫歐，並重新就脫歐條件與歐盟展開討價還價；二、他堅決制止了蘇

格蘭再度舉行獨立公投；三、當今年３月在土耳其斡旋下，俄烏似乎要達成停火協議時，他急訪

基輔說服澤連斯基戰鬥到底，堅決把俄羅斯拖入持久戰的泥沼。



約翰遜辭職後，時任外相卓慧思作為其強硬政策的支持者和延續者，在黨魁選舉中迎戰辛偉

誠。在國會議員的５輪淘汰式投票中，她的最終得票（１１３票），其實落後於辛偉誠（１３７

票）。但是到了全黨基層大範圍投票，她即佔取上風成為約翰遜接班人。



簡而言之，如果保守黨基層有得揀，他們會首選在內政、外交上展示「鷹派」臉孔的約翰遜

、卓慧思，而不是出身於金融城，理應更善於治理經濟的辛偉誠。這反映了絕大多數保守黨人認

為，如能有效打擊俄羅斯、削弱歐盟、制止英國分裂，那麼能源短缺、高通脹和經濟衰退就是可

以承受的代價。



可見，保守黨人在黨魁選舉中的選擇，與其說是消極的眷戀權力，不如說是展示了一種格鬥

姿態，而上述３個目標其實相互關聯：前德國總理默克爾時代萌芽的歐洲與俄羅斯和解，促成了

歐盟的壯大，這不僅令脫歐後的英國有被壓縮生存空間的危險，連蘇格蘭、北愛等地區亦出現投

靠歐盟的離心趨勢。



＊依托美國重新掌控歐陸＊



因此，只要依托美英特殊關係，通過支持烏克蘭抗俄，重新主導歐洲大陸政治，英國所面臨

的一切國內外憂患便迎刃而解。推動這一系列行動的主要保守黨人，目前仍然是約翰遜。雖然面

對黨內要求出山的呼聲，他日前與辛偉誠會談後卻選擇了自動退出角逐。



通過這虛晃一槍，他向辛偉誠展示了自己的實力，從此兩人一明一暗：辛偉誠以其首位少數

族裔和金融才俊的光環，在前排穩定經濟秩序，力爭保守黨可以走完未來一年多的執政期。約翰

遜則抽出身來在後排繼續推動其強硬派的謀算，包括來往基輔、鞏固英美同盟及歐陸各國對烏克

蘭的支持。



革命，哪一道不是美麗的風景線？到時，保守黨也還有一年的任期可供經營，誰說一定會輸掉大

選？就算是輸了，約翰遜「輕舟已過萬重山」，說不定已經在美國的支持下，籌謀出任北約秘書

長，開始實施北約東擴至亞洲的藍圖了。



所以，世上的一些國家和政治力量已經頭也不回地籌謀著全球性衝突，仍然被暖風吹得醉醺

醺的人們需要警醒。《經濟通通訊社評論員 范強》

