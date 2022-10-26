《台股攻略－黃振宇》電子股回勇，台股隨亞股反彈

《台股攻略》台股今日（２６日）隨亞股反彈，電子股回勇，金融股受捧，加權指數一度升
過百點，收市升幅收窄，最終升６２點，收１２７２９點，成交金額為新台幣１７４３﹒８億元
，三大法人合計淨買入新台幣６０﹒３１億元。
電子權值股方面，台積電回勇，收新台幣３７６元，升１﹒４％；聯發科收新台幣５７９元
，升２﹒８％；其他半導體股同步上揚，致新、瑞鼎、全訊及敦泰均升２％至４％。金融股獲外
資追捧，普遍上揚，新產升４﹒１％，三商壽、國泰金、聯邦銀、台新金及永豐金均升超過２％
，中信金升１﹒８％，富邦金升０﹒９％。百貨類股表現不俗，富邦媒升４﹒６％，統領升
１﹒４％，特力升１﹒３％，三商升１﹒１％。紡織股的雋揚升超過９％逼近漲停，儒鴻升
４﹒６％，聚陽 升１﹒８％，集盛、弘裕、遠東新、福懋、力鵬及廣越均升０﹒４％至１％。
比特幣重上２萬美元關口，虛擬貨幣產業概念股的青雲及麗臺同步漲停，撼訊升超過９％，映泰
升７％，承啟升５﹒６％。
美股出現反彈行情，惟台股未能跟隨上升幅度，加上新台幣處於貶值壓力，大市反彈力弱，
短期投資不宜急於撈底。此外，企業將陸續公布第三季業績，投資者可先行關注業績較好的股份
。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看