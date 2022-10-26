《窩輪豪情－梁業豪》開始候低小注持有指數牛證圖利

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

工業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中信股

份（００２６７）、金蝶國際（００２６８）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份

，則宜首選中國海外發展（００６８８）、ＥＳＲ（０１８２１）與中通快遞（０２０５７）。

若大家有興趣參與指數牛熊證買賣，應抱投機（並非賭博），而非投資的心態。須知牛熊證

具有槓桿效應，一般投資者是不應用作圖利工具的。另一方面，若用作投機，各位應注意持貨時

段，務求速戰速決，減少逗留於市場內的時間。港股跌至現水平後，相信附近的中期重要支持位

可發揮作用，令大市最低限度呈現顯著幅度的短期反彈。建議超短線投機者與短線投機者開始動

用小注候低持有指數牛證圖利，收回價宜選較相關指數低１﹒２５％至２﹒５％者，看相關指數

的首兩個短期重要反彈目標。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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