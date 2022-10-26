《談國論企－黎偉成》生產者出廠價緩升助通脹降溫

《談國論企》中國經濟在２０２２年三季度回復穩快增長，而工業生產者出廠者價格ＰＰＩ

於９月份的同比增長，回落至０﹒９％的低水平，使居民消費價格ＣＰＩ的非食品項目保低增長

，有利人民銀行更為放手處理貨幣政策，配合國家一攬子政策促國民經濟恢復。美國推手惡弄的

烏戰使國際能源、資源價格走高後反覆回穩，對中國通脹和經濟該有利好影響。



＊購進價格回落使出廠價格不斷走低＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２２年９月份同

比增長下調至０﹒９％，環比跌１﹒４個百分點，而８月份同比增２﹒３％和環比回落１﹒９個

百分點，乃自２０２１年１１月以來的１１連跌，實乃佳象。

從具體數據分析，ＰＰＩ不斷收窄升幅之因，主要受惠於（甲）工業生產者購進價格不斷走

低：指數於２０２２年９月份同比僅增２﹒６％，環比更大幅回茖１﹒６個百分點，並且為於８

月份的升幅回落至４﹒２％環比跌２﹒３個百分點的進一步下調，此數更遠遠低於１月份的

１２﹒１％升幅。特別惹人注目的，當然是（Ｉ）燃料、動類生產品的購進價格明顯走低：於

２０２２年９月份的同比增長無疑仍處１４﹒３％相對高位，惟數相對於８月份及７月份分別增

長的１９﹒５％與２５﹒１％，低５﹒２個百分點和１０﹒８個百分點，為年內增長幅度最低月

份。此使相關主要產品的出廠價格出現頗明顯下調，尤其是（ｉ）煤炭開採及洗選業產品的出廠

價格於９月份同比下跌２﹒７％，而這是從１月份升５１﹒３％反覆回落至８月份升８﹒６％以

來的首次負增長，乃因中國政府強化煤炭行業重新穩產穩銷以自用，抵銷國際煤炭價格漲幅。

其他能源產品出廠價亦隨購進價反覆回落，如（ｉｉ）石油和天然氣開採業的出廠價格於是

月份同比升３１﹒１％，比上月的３５。％升幅低３﹒９個百分點；（ｉｉｉ）石油煤炭及其他

燃料加工業出廠價格，９月份同比升１７﹒２％，低於上月的２１﹒３％。此乃於倫敦及紐約原

油每桶價格由５月份仍基本維持於約１００美元回落至８０美元至８５美元。

由是中國居民消費價格ＣＰＩ中交通工具燃料分類指數，於２０２２年８月份同比上升１９

。％，為年度最低的升幅。

其他工業生產者的購進價格，亦有不同程度的回調，包括（ＩＩ）黑色金屬材料生產品購進

價格，於２０２２年９月份同比下跌１１﹒７％，環比多跌０﹒９個百分點，遂使黑色金屬礦採

選業的出廠價格於是月同比回落２５。％。

和（ＩＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是份同比下跌２﹒９％，為二連跌，使

有色金屬治煉及壓延加工業產品的出廠價於是月多２﹒９個百分點跌４﹒４％，有色金屬礦採選

業出廠價格同比升幅收窄０﹒７個百分點為３﹒９％。

再看（乙）高技術、高設備的行業，未受能源、資源價升的影響，如：（１）計算機、通信

和其他電子設備業出廠價格於２０２２年９月份同比略跌０﹒２％，（２）鐵路、船舶、航空航

天及其他交通服務製造業出廠價升０﹒９％，（３）汽車製造業出廠價跌０﹒２％，（４）通用

設備製造業出廠價升０﹒４％。高技術產品成本壓力相對有限，有利中國經濟提質發展。



＊與民生有關的生活資料出廠價穩定有良性啟示＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項出廠價的分類指數，於２０２２年９月份

同比增長１﹒８％，保持相對穩勢；食品分類指數升持平上月份的４﹒１％；一般日用品升

１﹒６％；衣著分類指數升２﹒３％；和耐用消費品分類指數持平上年水平。凡此，對ＰＰＩ及

ＣＰＩ都有降溫的作用。

國民經濟增長於２０２２年８月份環比止住７月份略為放緩而全面回升，於國際環境更趨複

雜嚴峻和國內疫情散發多發的不利局面之況底下，算是難得的表現。國務院總理李克強８月３１

日主持召開國務院常務會議，要以促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎

，和增長發展後勁的重要手段，相關的細化實化接續政策於９月上旬實施細則陸續出台，該可抵

美歐漸邁衰退的若干負面影響。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０

＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

