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26/10/2022 09:46

《異動股》思摩爾飆１４％，內地將電子煙納入消費稅徵收範圍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》思摩爾（０６９６９）現價升１３﹒８％，報８﹒９９元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅１９﹒２３％。該股成交約１３６４萬股，涉資１﹒１７億
元。
　　財政部、海關總署、稅務總局發布關於對電子煙徵收消費稅的公告，將電子煙納入消費稅徵
收範圍，在煙稅目下增設電子煙子目。電子煙實行從價定率的辦法計算納稅。生產（進口）環節
的稅率為３６％，批發環節的稅率為１１％。
　　公告顯示，電子煙實行從價定率的辦法計算納稅。電子煙生產環節納稅人從事電子煙代加工
業務的，應當分開核算持有商標電子煙的銷售額和代加工電子煙的銷售額；未分開核算的，一併
繳納消費稅。進出口方面，納稅人出口電子煙，適用出口退稅政策，將電子煙增列至邊民互市進
口商品不予免稅清單，並照章徵稅。
　　現時，恒生指數報１５２９７，升１３１點或升０﹒８７％，主板成交１４８﹒００億元。
國企指數報５２０８，升２８點或升０﹒５４％。恒生科技指數報２９１８，升３４點或升
１﹒１８％。
　　即月期指新報１５３０５，升１２６點，高水８點。即月國指期貨報５２１２，升２５點，
高水４點。即月科指期貨新報２９１７，升３３點，高水２點。
　　上證綜合指數報２９８８，升１２點或升０﹒４２％，成交４７４﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７２８，升８８點或升０﹒８４％，成交８４１﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　思摩爾（０６９６９）　　　　８﹒９９０元　升１３﹒８％
　　比亞迪電子（００２８５）　２０﹒５００元　升２﹒６０％
　　華寶國際（００３３６）　　　３﹒７８０元　升４﹒７１％
　　中煙（０６０５５）　　　　　７﹒７２０元　升１﹒１８％
　　黃河實業（００３１８）　　　０﹒２５５元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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