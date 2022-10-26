《異動股》思摩爾飆１４％，內地將電子煙納入消費稅徵收範圍

《經濟通通訊社２６日專訊》思摩爾（０６９６９）現價升１３﹒８％，報８﹒９９元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１９﹒２３％。該股成交約１３６４萬股，涉資１﹒１７億

元。

財政部、海關總署、稅務總局發布關於對電子煙徵收消費稅的公告，將電子煙納入消費稅徵

收範圍，在煙稅目下增設電子煙子目。電子煙實行從價定率的辦法計算納稅。生產（進口）環節

的稅率為３６％，批發環節的稅率為１１％。

公告顯示，電子煙實行從價定率的辦法計算納稅。電子煙生產環節納稅人從事電子煙代加工

業務的，應當分開核算持有商標電子煙的銷售額和代加工電子煙的銷售額；未分開核算的，一併

繳納消費稅。進出口方面，納稅人出口電子煙，適用出口退稅政策，將電子煙增列至邊民互市進

口商品不予免稅清單，並照章徵稅。

現時，恒生指數報１５２９７，升１３１點或升０﹒８７％，主板成交１４８﹒００億元。

國企指數報５２０８，升２８點或升０﹒５４％。恒生科技指數報２９１８，升３４點或升

１﹒１８％。

即月期指新報１５３０５，升１２６點，高水８點。即月國指期貨報５２１２，升２５點，

高水４點。即月科指期貨新報２９１７，升３３點，高水２點。

上證綜合指數報２９８８，升１２點或升０﹒４２％，成交４７４﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１０７２８，升８８點或升０﹒８４％，成交８４１﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

思摩爾（０６９６９） ８﹒９９０元 升１３﹒８％

比亞迪電子（００２８５） ２０﹒５００元 升２﹒６０％

華寶國際（００３３６） ３﹒７８０元 升４﹒７１％

中煙（０６０５５） ７﹒７２０元 升１﹒１８％

黃河實業（００３１８） ０﹒２５５元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

