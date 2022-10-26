《異動股》康希諾升逾１６％，大摩籲留意中國動態清零或轉向訊號

《經濟通通訊社２６日專訊》康希諾（０６１８５）Ｈ股現價升１６﹒７５％，報

６２﹒０５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３０﹒７７％。該股成交約２２０萬股，

涉資１﹒２９億元。Ａ股（滬：６８８１８５）現價１５５﹒８１元人民幣，升２１﹒８４元人

民幣，或升１６﹒３％，成交５﹒１８億元人民幣，涉及３４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１７４﹒９７％。

二十大期間中央重申堅持動態清零不動搖，但摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強指，未來

三至五個月可留意三個跡象，或能預示中國動態清零政策會否出現轉向。當中包括老年人疫苗接

種率有否提升，中央有否開始審批疫苗在中國使用，以及官媒有否開始淡化新冠疫情帶來的威脅

，若有以上跡象出現，證明動態清零政策有機會轉折。

疫苗概念股炒上；信達生物（０１８０１）升４﹒９５％，報２９﹒７元，以現價計，該股

暫連升２日，累計升幅９﹒３９％；康方生物（０９９２６）升３﹒７％，報３２﹒２５元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒９５％；石藥集團（０１０９３）升３﹒１５％，報

８﹒５１元；榮昌生物（０９９９５）升４﹒４％，報４７﹒４５元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅８﹒２１％。

現時，恒生指數報１５３５５，升１８９點或升１﹒２５％，主板成交２７６﹒９１億元。

國企指數報５２３１，升５１點或升０﹒９９％。恒生科技指數報２９４３，升５８點或升

２﹒０４％。

即月期指新報１５３６４，升１８５點，高水９點。即月國指期貨報５２３６，升４９點，

高水４點。即月科指期貨新報２９４２，升５８點，高水８點。

上證綜合指數報２９９１，升１４點或升０﹒５０％，成交８４１﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１０７３９，升９９點或升０﹒９３％，成交１４２８﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康希諾（０６１８５） ６２﹒０５元 升１６﹒７５％

信達生物（０１８０１） ２９﹒７０元 升４﹒９５％

康方生物（０９９２６） ３２﹒２５元 升３﹒７０％

石藥集團（０１０９３） ８﹒５１元 升３﹒１５％

康希諾（０６１８５） ６２﹒０５元 升１６﹒７５％

康龍化成（０３７５９） ２８﹒５５元 升７﹒９４％

榮昌生物（０９９９５） ４７﹒４５元 升４﹒４０％

開拓藥業（０９９３９） １２﹒０４元 升０﹒６７％

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（ｈｃ）

