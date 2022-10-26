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26/10/2022 10:08

《異動股》康希諾升逾１６％，大摩籲留意中國動態清零或轉向訊號

　　《經濟通通訊社２６日專訊》康希諾（０６１８５）Ｈ股現價升１６﹒７５％，報
６２﹒０５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３０﹒７７％。該股成交約２２０萬股，
涉資１﹒２９億元。Ａ股（滬：６８８１８５）現價１５５﹒８１元人民幣，升２１﹒８４元人
民幣，或升１６﹒３％，成交５﹒１８億元人民幣，涉及３４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
１７４﹒９７％。
　　二十大期間中央重申堅持動態清零不動搖，但摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強指，未來
三至五個月可留意三個跡象，或能預示中國動態清零政策會否出現轉向。當中包括老年人疫苗接
種率有否提升，中央有否開始審批疫苗在中國使用，以及官媒有否開始淡化新冠疫情帶來的威脅
，若有以上跡象出現，證明動態清零政策有機會轉折。
　　疫苗概念股炒上；信達生物（０１８０１）升４﹒９５％，報２９﹒７元，以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅９﹒３９％；康方生物（０９９２６）升３﹒７％，報３２﹒２５元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒９５％；石藥集團（０１０９３）升３﹒１５％，報
８﹒５１元；榮昌生物（０９９９５）升４﹒４％，報４７﹒４５元，以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅８﹒２１％。
　　現時，恒生指數報１５３５５，升１８９點或升１﹒２５％，主板成交２７６﹒９１億元。
國企指數報５２３１，升５１點或升０﹒９９％。恒生科技指數報２９４３，升５８點或升
２﹒０４％。
　　即月期指新報１５３６４，升１８５點，高水９點。即月國指期貨報５２３６，升４９點，
高水４點。即月科指期貨新報２９４２，升５８點，高水８點。
　　上證綜合指數報２９９１，升１４點或升０﹒５０％，成交８４１﹒８８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７３９，升９９點或升０﹒９３％，成交１４２８﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康希諾（０６１８５）　　６２﹒０５元　升１６﹒７５％
　　信達生物（０１８０１）　２９﹒７０元　　升４﹒９５％
　　康方生物（０９９２６）　３２﹒２５元　　升３﹒７０％
　　石藥集團（０１０９３）　　８﹒５１元　　升３﹒１５％
　　康希諾（０６１８５）　　６２﹒０５元　升１６﹒７５％
　　康龍化成（０３７５９）　２８﹒５５元　　升７﹒９４％
　　榮昌生物（０９９９５）　４７﹒４５元　　升４﹒４０％
　　開拓藥業（０９９３９）　１２﹒０４元　　升０﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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