《美元走勢－羅明立》非美貨幣借勢反彈，經濟疲弱限制英鎊升勢

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４７﹒３８ １４８﹒４１ １４７﹒３２

歐元╱美元 ０﹒９９１０ ０﹒９９６２ ０﹒９９０１

英鎊╱美元 １﹒１５４２ １﹒１５５２ １﹒１４３０

美元╱瑞郎 １﹒００２３ １﹒００２６ ０﹒９９８１

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９９ ７﹒８４８６

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《美元走勢》美國最新採購經理指數疲弱，強化市場對美國聯儲局未來加息步伐放慢的預期

，美匯指數跌至５０天線的１１０﹒７５附近。非美貨幣借機反彈，歐元及英鎊分別突破５０天

平均線。不過，美國通脹仍然高企，美元可能會失守５０天線，但大幅下跌的機會不大，１１０

應有支持。

辛偉成正式成為英國新首相，要解決日益嚴重的經濟危機和保守黨內部的嚴重分歧，難度不

少。政治不確定性暫時消除令英鎊逼近１﹒１５阻力，但經濟疲弱、通脹高企、脫歐協議的爭拗

、蘇格蘭及北愛鬧獨立的問題將限制英鎊的升勢。歐元則留意１﹒００００附近的阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒１５７０ １﹒１４５０ １﹒１６１０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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