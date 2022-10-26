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26/10/2022 16:45

《美元走勢－羅明立》非美貨幣借勢反彈，經濟疲弱限制英鎊升勢

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４７﹒３８　１４８﹒４１　１４７﹒３２
　　歐元╱美元　０﹒９９１０　０﹒９９６２　０﹒９９０１
　　英鎊╱美元　１﹒１５４２　１﹒１５５２　１﹒１４３０
　　美元╱瑞郎　１﹒００２３　１﹒００２６　０﹒９９８１
　　美元╱港元　７﹒８４９０　７﹒８４９９　７﹒８４８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國最新採購經理指數疲弱，強化市場對美國聯儲局未來加息步伐放慢的預期
，美匯指數跌至５０天線的１１０﹒７５附近。非美貨幣借機反彈，歐元及英鎊分別突破５０天
平均線。不過，美國通脹仍然高企，美元可能會失守５０天線，但大幅下跌的機會不大，１１０
應有支持。
　　辛偉成正式成為英國新首相，要解決日益嚴重的經濟危機和保守黨內部的嚴重分歧，難度不
少。政治不確定性暫時消除令英鎊逼近１﹒１５阻力，但經濟疲弱、通脹高企、脫歐協議的爭拗
、蘇格蘭及北愛鬧獨立的問題將限制英鎊的升勢。歐元則留意１﹒００００附近的阻力。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒１５７０　１﹒１４５０　１﹒１６１０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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