《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，國壽中石油中海油公布業績

《經濟通通訊社２６日專訊》歐洲央行公布議息結果，及國壽中石油中海油公布業績，料為
周四（２７日）市場焦點。
＊日本央行一連兩日議息，美國公布多項數據＊
各國重要經濟活動方面，日本央行周四起一連兩日舉行貨幣政策會議。本港時間周四晚
８：３０ｐｍ，歐洲央行宣布利率決定；８：４５ｐｍ，央行總裁拉加德召開記者會。
１１：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁兼審慎監管局ＣＥＯ伍茲發表演說。
數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第三季出口物價，季率料由１０﹒１％逆
轉至下滑６﹒５％；第三季進口物價季率升幅料由４﹒３％收窄至０﹒８％。本港時間
８：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由１﹒２５％升上２％。本港時間８：３０ｐｍ，
美國公布第三季ＧＤＰ價格指數，料由９％降至５﹒３％；第三季核心個人消費支出平減指數季
率升幅料由４﹒７％收窄至４﹒５％；第三季個人消費料由２％降至１％；９月耐用品訂單料由
下滑０﹒２％改善至升０﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１３８﹒５萬升至１３９萬；首
次申請失業救濟金人數料由２１﹒４萬升至２２萬；１０月連續申請失業救濟金人數；１０月首
次申請失業救濟金人數。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１０月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造
業指數，料由１９﹒３５跌至負２。
在本港，明日公布業績的公司有：國壽（０２６２８）、中石油（００８５７）、中海油
（００８８３）等。（ｗａ）
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