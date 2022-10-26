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26/10/2022 17:57

《國企紅籌》中興通訊首三季純利６８﹒２億元人幣，升１６﹒５％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）首三季純利
６８﹒２億元（人民幣．下同），按年升１６﹒５２％；每股收益１﹒４４元；營業收入
９２５﹒５９億元，按年升１０﹒４２％。
　　單計第三季，純利２２﹒５４億元，按年升２７﹒０５％；每股收益０﹒４８元；營業收入
３２７﹒４億元，按年升６﹒４６％。（ｒｈ）

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