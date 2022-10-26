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26/10/2022 12:16

渣打第三季除稅前基本溢利升３２％，除稅前法定溢利升４０％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》渣打集團（０２８８８）公布，今年９月底止三個月業績，第
三季除稅前基本溢利為１４﹒１６億元（美元．下同），按年升３２％；除稅前法定溢利為
１３﹒９１億元，按年升４０％，每股基本盈利為３３﹒１仙。
　　季內，基本經營收入為４３﹒１８億元，按年升１５％；信貸減值為支出２﹒２７億元，按
年增１﹒１２倍。（ｂｎ）
　
　
　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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