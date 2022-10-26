《小傳日記》天貓「雙１１」今年多人玩，巴巴嚟緊升唔升得番？

《小傳日記》話咁快嚟到１０月尾，「雙１１」活動好快開始。最新有消息指，阿里巴巴

（０９９８８）旗下「天貓」喺今個雙１１吸引到好多商家嚟玩啵。

阿里巴巴產業發展及運營中心總裁吹雪話，今年雙１１參與者嚟自全球９０幾個國家同地區

，接近４萬個合作夥伴，提供嘅商品覆蓋多達７０００個種類，同時中國嘅參與者都覆蓋咗中國

社會嘅各個業態。

佢話期待今年天貓雙１１能夠成為合作夥伴嘅用戶增長最好引擎，同時認為用戶嘅忠誠係客

戶「具確定性嘅增長來源」。佢又提到天貓裏面，擁有超過１０００萬名會員嘅品牌已經超過

４０間，會員數達到１００萬嘅商家亦接近６００家。呢啲會員為商家帶嚟超過四成嘅成交額增

長，反映忠誠會員係一個快速增長嘅新型市場，幫助商家實現收益增長。

吹雪兄講到今年雙１１咁值得令人期待，但阿里巴巴嘅股價相信令好多人失望喇。今日逆市

繼續跌，雖然６０銀仲守得住，但成個ｄｏｗｎ ｔｒｅｎｄ仲喺到。畢竟，阿里巴巴面對嘅主

要問題，相信係中概股審計進度，依家仲未有咩突破性嘅進展。企業盈利亦會係「孖屐」較為關

注嘅地方，畢竟依家「孖屐」唔再睇前景，賺唔到錢嘅公司就會畀ｄｉｓｌｉｋｅ。雙１１活動

可能會為阿里巴巴嘅股價帶嚟啲刺激，但呢個刺激未必會ｌａｓｔ到好耐。要升番上１００銀樓

上，睇嚟會好似登上珠峰咁難喇！請請！



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