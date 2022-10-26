《鍾之日記》國家隊維穩，股匯齊回勇

《鍾之日記》１０月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股收市全線上升，三大指數連升第三日。加上國家隊帶頭維穩，「一行兩會一局」發

聲，指要維護股市、債市、樓市健康發展，令香江魚缸連跌五個日共插１７４９點後，今早曾急

彈逾４００點，科指表現更醒，一度重返３０００點大關。

恒指低開６９點，報１５０９６點，早段最多跌１２４點，低見１５０４１點，但萬五點有

支持，加上Ａ股升幅擴大，港股止跌回升，調頭向上最多升４１８點，高見１５５８４點，之後

回順。午後升幅收窄，收市升１５２點報１５３１７點。國指收市報５２１７點，升３７點或

０﹒７％。科指曾重返３０００點大關，最多升４﹒８％，高見３０２３點，收市升２﹒５％，

報２９５６點。大市全日成交１３０７﹒５１億元。

港交所（００３８８）今日開市前宣布，因外部供應商軟件問題，香港期貨交易所現暫停恒

生指數期貨、恒生中國企業指數期貨、恒生科技指數期貨、小型恒生指數期貨、小型恒生中國企

業指數期貨現月合約及下月合約之市場波動調節機制，直至另行通知。不過事件未有影響港交所

股價，全日升４﹒３％，報２３３﹒６元。

科網股全線回勇。阿里健康（００２４１）發盈喜，料中期虧轉盈，全日炒高８﹒８％，為

表現最佳藍籌。恒隆地產（００１０１）插６﹒５％，為表現最差藍籌。



＊滬指止連跌，人幣大反彈＊



外資信心危機引發中國股匯重創後，四家中國金融監管機構「一行兩會」連同外匯局集體發

聲，提出要穩定股市、外匯和樓市，維護金融市場健康發展，對投資者作信心喊話。

維穩聲下，人民幣兌一美元中間價今報７﹒１６３８，較上個交易日升３０點子，終止兩連

跌。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦高開１３６點子後維持升幅，市場傳出周二

（２５日）夜盤時段中國國有大行於在岸和離岸市場拋售美元，撐人民幣匯價，午後客盤逢高結

匯湧出似乎形成踩踏之勢，在岸人民幣加速反彈，一度飆１３８５點觸及７﹒１７００，最終收

報７﹒１８２５大升１２６０點，止五連跌，創１０月１２日以來兩周新高，同時是２００５年

７月匯改以來最大單日升幅。

滬深股市先窄幅高開，其後在醫藥股大幅反彈下，滬指升幅不斷擴大，站上三千點關，最多

曾升超過１﹒７％，但午後隨著金融、能源、地產板塊走弱，滬指升幅收窄，全日收升

０﹒７８％，報２９９９﹒５點，三千搶奪戰功虧一簣；科技股集體拉漲，深成指漲１﹒６８％

，創業板指飆２﹒５２％。

早段資金大幅流入市場，陸股通曾錄得淨流入超過６０億元人民幣，但到全日收市淨流入額

收窄至逾３４億元人民幣，仍連續兩日淨流入。人民銀行繼續加碼放水，今日進行２８００億元

人民幣７天期逆回購，淨投放２７８０億元，續刷新今年２月２８日以來的放水記錄，市場信心

有所修復，兩市全日成交９１４２億元人民幣，按日增加１３﹒９％。



＊澳門對內通關放寬，賭場放煙花＊



據澳門電台消息報道，內地四省一市即將恢復赴澳旅行團，澳門衛生局制定防疫指引，提供

建議給旅行團組織者有關行程注意事項，包括限制每團人數，詳細記錄活動行程，領隊及導遊在

持續工作期間至少７天１次核酸檢測。指引建議，除了進食等必要情況外，行程期間應盡量全程

戴口罩，搭車及共餐等活動的人員組合及座位要盡量固定並作記錄，非同行者保持１米社交距離

，倘行程中有自由活動時間，亦應要求團員自行記錄出入時間等詳細行程。

指引亦列明，一旦發現團員為紅黃碼或出現發燒、腹瀉等新冠疑似症狀，應即時暫停有關人

士繼續行程及前往就醫，導遊亦應即時向所屬旅行社匯報；若有較多人不適，應通知旅遊局及衛

生局疾控中心。指引亦要求旅行社組織者提醒團員，離團後若被認為屬新冠個案及密接者，應及

時通知澳門地接社。

澳門通關再獲放寬，利好濠賭股，永利澳門（０１１２８）漲４﹒７％，金沙

（０１９２８）升２﹒３％，新濠（００２００）升２﹒２％，澳博（００８８０）升２﹒１％

，銀娛（０００２７）揚１﹒５％。

不過須留意，中共二十大提出「規範財富積累機制」，加上經濟不景容易引發資金流出，未

來中央政策將不會利好澳門賭業，而是讓澳門加快融入國家發展大局，例如投入建設珠海橫琴粵

澳深度合作區，「促進澳門經濟適度多元的新產業，加快建設便利澳門居民生活就業的新家園」

。



＊上海啟動吸入用新冠疫苗，康希諾抽升兩成一＊



生科股今日有資金追捧，上海今日起啟動吸入式新冠疫苗加強接種，意味由康希諾

（０６１８５） 生產的疫苗已推出市場使用。康希諾股價一度高見６５元，收市仍抽升兩成一

，報６４﹒１元。

騰盛博藥（０２１３７）抽升１４﹒６％；歌禮（０１６７２）炒高１５﹒８％；開拓

（０９９３９）抽高１２﹒４％；藥明生物（０２２６９）反彈３﹒４％；藥明康德

（０２３５９）飆４﹒１％；信達（０１８０１）亦升４﹒８％。

上海市於今日起啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）加強免疫。公告指出，針

對已全程接種國藥（０１０９９）、科興生產的滅活疫苗以及康希諾生物生產的肌注式重組新冠

疫苗（５型腺病毒載體）滿６個月的１８歲及以上人群中，均可選擇使用吸入用重組新冠病毒疫

苗（５型腺病毒載體）開展１劑次加強免疫接種。且加強免疫將免費接種。

據內媒報道，截至目前，上海已有超過２３００萬市民完成新冠疫苗全程接種，其中超過

１２００萬市民完成加強免疫接種。

此前，康希諾於９月初公布，其所研發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體）

，經國家衛健委提出建議，國家藥品監督管理局組織同意，作為加強針納入緊急使用。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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