【聚焦人幣】人幣即期反彈１２６０點曾觸７﹒１７，匯改最大升幅

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行黨委、外匯局黨組２４日召開擴大會議，認真傳達學

習黨的二十大和黨的二十屆一中全會精神，會議要求，人行、外匯局要繼續保持貨幣信貸總量合

理增長，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。維護股市、債市、樓市健康發展。維穩

聲下，人民幣兌一美元中間價今報７﹒１６３８，較上個交易日升３０點子，終止兩連跌。人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦高開１３６點子後維持升幅，市場傳出周二（２５日）夜

盤時段中國國有大行於在岸和離岸市場拋售美元，撐人民幣匯價，午後客盤逢高結匯湧出似乎形

成踩踏之勢，在岸人民幣加速反彈，一度飆１３８５點觸及７﹒１７００，最終收報

７﹒１８２５大升１２６０點，止五連跌，創１０月１２日以來兩周新高，同時是２００５年７

月匯改以來最大單日升幅。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現飆１００５點子，報７﹒２１４５，較日內低點反彈逾千點

。



＊分析：人行維穩料緩和市場看貶預期＊



市場人士表示，美國聯儲局加息步伐可能放慢的預期暫時壓低美元多頭人氣，長期也因為利

差倒掛收窄預期而反彈至逾一周新高；另外隨著本周市場不安情緒釋放，疊加大行適度維穩，人

民幣快速調整勢頭可能緩解，不過要真正改觀，要國內經濟基本面改善。

招商證券宏觀團隊最新觀點認為，短期內人民幣仍將隨著美元走強而延續之前的慣性。但最

終決定人民幣匯率的關鍵，還是中美經濟增速的相對變動，四季度中國國內經濟的企穩復甦與大

幅加息可能引發的美國經濟衰退，終將緩解人民幣貶值壓力。

加拿大豐業銀行最新觀點稱，雖然人民銀行放鬆了對人民幣匯率的控制，但無序貶值並不符

合監管利益，若聯儲局官員繼續發表可能放緩加息步伐言論，在１１月聯儲局加息後離岸人民幣

兌美元或回到７－７﹒２的波動區間。（ｊｔ）

