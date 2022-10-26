《投資智慧－鄧聲興》品牌及產品廣受認可，巨子生物值得申購

《投資智慧》今年下半年以來，港股持續下挫，恒指當前正試探１５０００點支持。相較於

低迷的大市，個別半新股表現還算不錯。其中，正在招股的巨子生物（０２３６７）值得關注。

招股書顯示，巨子生物是中國基於生物活性成分的專業皮膚護理產品行業的領軍者，亦是港

股重組膠原蛋白第一股，已建立了一個專有的合成生物學技術平台，集生物技術、生物化學及生

物工程等跨學科研究和多年積累的專業知識為一體，包含基因重組、細胞工廠構建、發酵、分離

純化等核心組成部分。

在此基礎上，巨子生物開發了多元化且不斷擴大的產品組合，以及１０３款在研產品的強大

管線。截至最後實際可行日期，該公司的專業皮膚護理產品及保健食品組合包含八大主要品牌的

１０５項ＳＫＵ，在行業具領先優勢，競爭力凸顯。

巨子生物的重組膠原蛋白產品的旗艦品牌可麗金和可復美，分別是２０２１年中國專業皮膚

護理產品行業第三和第四暢銷品牌，品牌力及產品力廣受認可，可復美於近３年的線上銷售業績

連年翻番，包攬各大電商平台相關類目Ｔｏｐ１佳績。筆者相信，隨著品牌的持續拓展，該公司

的業務成長性將得到進一步增強。

業績方面，巨子生物近年來業績增長步伐較為強勁，收入從２０１９年的９﹒５７億元人民

幣增至２０２１年的１５﹒５２億元人民幣，年複合增長率為２７％，淨利率一直保持在５０％

以上的高水平，基本面表現出色。

綜合以上，在筆者看來，巨子生物產品管線豐富，業績增長強勁，擁有廣受認可的科技美學

品牌、多元化產品組合及強大的端到端製造平台。建議投資者可關注其上市後表現。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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