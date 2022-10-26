《師傅教路－黃瑋傑》信達生物已建豐富產品管線，商業化潛力巨大

《師傅教路》信達生物（０１８０１）主要從事開發、生產和銷售用於治療腫瘤、自身免疫

、代謝疾病等重大疾病的創新藥物，目前已建立起一條豐富的產品管線，涵蓋一系列經驗證的創

新治療靶點及藥物形式（包括單克隆抗體、多特異性抗體、免疫細胞因子、Ｔ╱ＮＫ細胞銜接、

ＡＤＣ、ＡＤＣ ＩＳＡＣ、融合蛋白、細胞治療及小分子藥），其產品管線具有作為單藥或聯

合療法的巨大臨床及商業化潛力，以滿足廣大的醫療需求。ＲＥＴ抑制劑Ｒｅｔｓｅｖｍｏ（塞

普替尼）最近獲國家藥品監督管理局（ＮＭＰＡ）批准上市後，集團的商業化產品組合增加至８

款產品。



＊商業化產品組合放量增長，在更多地區或適應症獲批＊



今年上半年，集團實現產品銷售收入２０﹒４１億元人民幣，相比去年同期增長１０％，主

要來自於商業化產品組合的持續放量增長，新產品收入貢獻佔比進一步擴大，市場覆蓋及準入繼

續提升。集團多個產品在更多地區或者更多適應症上獲批，包括：達伯舒（信迪利單抗注射液）

再獲１Ｌ ＥＳＣＣ及１Ｌ ＧＣ兩項一線大適應症批准；達伯坦（佩米替尼片）在中國大陸和

香港市場獲批上市；達攸同 （印度尼西亞商標：Ｂｅｖａｇｅｎ）獲得印尼食品藥品監督管理

局（ＢＰＯＭ）批准，且有望成為首個在東南亞市場商業化和本地化生產的中國抗體藥。



＊ＲＥＴ抑制劑塞普替尼獲批上市，協同價值進一步提升＊



集團最近宣布，國家藥品監督管理局（ＮＭＰＡ）已經正式批准高選擇性ＲＥＴ抑制劑塞普

替尼（４０ｍｇ＆８０ｍｇ膠囊）的上市申請，用於治療轉染重排（ＲＥＴ）基因融合陽性的局

部晚期或轉移性非小細胞肺癌（ＮＳＣＬＣ）成人患者、需要系統性治療的晚期或轉移性ＲＥＴ

突變型甲狀腺髓樣癌（ＭＴＣ）成人和１２歲及以上兒童患者，以及需要系統性治療且放射性碘

難治的晚期或轉移性ＲＥＴ融合陽性甲狀腺癌（ＴＣ）成人和１２歲及以上兒童患者。據了解，

ＲＥＴ基因變異包括融合和突變，導致ＲＥＴ訊號過度活躍而使得細胞生長不受控制，致使腫瘤

發生。長期以來，ＲＥＴ驅動的癌症缺乏療效滿意的治療手段。近年來，ＲＥＴ抑制劑的問世，

開啟了針對此類患者的精準治療時代。塞普替尼是全球首款獲批的ＲＥＴ抑制劑，本次在中國大

陸獲批，將為國內ＲＥＴ融合陽性癌症患者帶來國際品質的新治療選擇，而集團小分子ＴＫＩ產

品管線也新添一款高價值的商業化產品，協同價值進一步提升。建議買入價２８﹒３元，目標

３１元，止蝕位２７元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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