《拆局麒想－林嘉麒》國家獎勵補貼規模大，軟件股未來盈利再起飛

《拆局麒想》香港上市的軟件股已連升多日，事後孔明，原來原因是兩大城市政策利好，杭

州印發《推進軟件和信息技術服務業高質量發展若干政策的通知》，及深圳印發《深圳市推動軟

件產業高質量發展的若干措施》。杭州的通知提到鼓勵自主軟件推廣應用；推動基礎軟件、工業

軟件等重點領域關鍵軟件產品開發和首購首用；支持軟件首台（套）產品工程化；鼓勵高端軟件

協同創新；鼓勵行業企業與軟件企業加大行業通用軟件研發；鼓勵軟件企業、數字化服務平台企

業積極參與以「產業大腦＋未來工廠」為引領的製造業數字化轉型行動；加快培育發展數字工程

服務產業；鼓勵骨幹軟件企業面向操作系統、數據庫、雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈等領

域發布基礎性、前瞻性的自主技術開源項目。政策鼓勵軟件發展，數字化轉型等殊不陌生，國家

政策一直支持鼓勵，但是其中以杭州的通知明確說明了怎樣鼓勵，實際用錢支持，形象化地向企

業說明補貼。儘管令人感覺有點「大水猛灌」的暴力式支持軟件行業科技發展，但內容的細緻度

令人驚訝，而未來軟件的公司盈利將有大改變。



首先，營收達到一定水平就有獎勵。年營收首次達到５億元（人民幣．下同）、１０億元、

２０億元、５０億元、１００億元、２００億元、５００億元的軟體企業，分檔給予５０萬元、

１００萬元、２００萬元、５００萬元、１０００萬元、１５００萬元、３０００萬元獎勵。而

且營收增速到規定標準的，按營收增量的１％給予階梯式獎勵。以５００億元收入計，３０００

萬元獎勵就等於收益的０﹒０６％。不要看低此０﹒０６％，現時軟件業收入是龐大的，惟毛利

率低，軟件公司是否有盈利，分分就是靠國家的獎勵。另外，假如首次入選「國家鼓勵的重點軟

體企業」，又有一次性２００萬元獎勵。



年度營收２億元以上、營收增速超過２０％，而且研發投入佔營收的比例超過２０％的前

５０家軟體企業（按申報企業研發佔比排名），對研發投入佔營收的比例超過２０％的部分給予

不超過２０％、最高１０００萬元補助。又有，入選國家、省級首版次軟體產品應用推廣目錄，

前３年營收年均增長１０％以上的企業，年度首版次軟體銷售額達到１０００萬元、１億元、３

億元以上，入選省級的按銷售額的２％、３％、５％，入選國家級的按銷售額的２﹒２％、

３﹒３％、５﹒５％給予補助，單個產品最高補助２０００萬元。工業軟體以及人工智慧、大數

據、區塊鏈、元宇宙等未來產業領域重大軟體產品創新研發，每年評選不超過２個引領產業發展

或取得顛覆性突破的專案，根據參與企業軟硬體實際投入的３０％，給予最高１０００萬元補助

，其中單個參與企業最高補助５００萬元。按不超過項目審定總投入費用６％的標準，一次性給

予平台建設方最高５０００萬元補助等。



當然，要得到國家完全的獎勵補助不是容易，但假設企業能夠做到收益多、增速快、研發高

，同時是未來產業領域的話，得到國家金錢上的支援有１億以上絕不困難。要知道，香港上市的

軟件股（包括平台經濟股）旗下的子公司的數量多不勝數，如果有心以國家政策規劃下發展，每

間公司可以收到的補貼絕不可看少，甚至對上市公司的未來財報有意想不到的好效果。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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