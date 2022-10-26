《樓市亮話－湯文亮》一姐賣樓，跑贏股樓，仲有稅收

《樓市亮話》星期一大清早，有老友話連銀行界一姐，銀行公會主席都要以低價賣豪宅，樓

市想唔跌都幾難。



我同意樓市會下跌，不過是大勢所趨，在世界危機之下，樓市已經跌得少，股市今年下跌超

過三成，樓市則不足一成，如果在年初時有人在股、樓之間作出選擇，最後選擇了買樓，今日他

應該覺得非常慶幸，如果選擇買股，現在喊都無謂，唔會笑買樓的人。現在笑別人買樓的人，一

定沒有買股票，否則就會畀人笑返轉頭，既然股樓都冇買，點解要取笑買樓的人。



報紙報道，一姐以低於市價賣前自住單位，持貨２５年只是賺了１﹒６倍，咁樣講即是話一

姐唔識得投資，２５年只是賺了１﹒６倍咁少，非常遺憾。其實，如果了解多些真相，結果是截

然不同。２５年前，中原指數１００點，現在１７０點，升了７０％，一姐所賣的樓升了

１６０％，很明顯是跑贏樓市。



除了跑贏樓市之外，２５年前恒生指數１６０００多點，現在是１５０００多點，換句話說

，用賣走２５年前買入的單位，將所得的金錢可以多買最少１﹒６倍股票，咁樣仲唔係大幅跑贏

樓市股市，報紙點解要講到一姐好似賤賣咁樣。



政府嫌一姐未夠開心，仲退回＄５００幾萬稅，原因是一姐年初時買了一個貴一倍單位，如

果唔賣走前自住單位，就要交１５％印花稅。或者，一姐所賣的單位售價略低於市價，但可以取

回５００多萬退稅，就算不是銀行一姐都應該會這樣做。正是一姐賣樓，跑贏股樓，仲有稅收，

又點會遺憾。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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