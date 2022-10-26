山水水泥（００６９１）首三季純利逾１０億人幣，跌逾４２％

《經濟通通訊社２６日專訊》山水水泥（００６９１）公布，截至９月３０日止首三季純利

約１０﹒２４億元（人民幣．下同），同比下降約４２﹒５１％。

該集團指，經營收入約１６５億元，跌約６％，毛利降至約３４﹒２５億元，銷售及管理費

用下降抵銷部分影響，稅前利潤約１５億元，跌４２％。（ｗｈ）



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