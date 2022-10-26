《日入而息》渣打上季稅前溢利升４０％，平保首三季少賺６％

《今天重點》

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渣打（０２８８８）第三季除稅前基本溢利升３２％，除稅前法定溢利升４０％；首三季稅前基

本溢利升１３％，信貸減值支出４﹒９４億美元；渣打截至今年９月底，已完成部分５億美元回

購計劃；渣打表示未來或就內房作更多撥備，料相關水平可控

港交所（００３８８）暫停恒指期貨產品市場波動調節機制

平保（０２３１８）首三季純利按年跌６﹒３％至７６４﹒６億人幣

中煤能源（０１８９８）第三季純利升３８％至５９﹒５億人幣

中興通訊（００７６３）首三季純利６８﹒２億元人幣，升１６﹒５％

ＧＵＭ表示年初至今強積金人均蝕近６萬元

本港新增５４０３宗確診，再多７名患者離世

醫衞局局長宣告１１月９日起七名被捕醫生免針紙失效

辛偉誠拜登通電話願共同應對中國挑戰，中方斥威脅論

外交部回應中遠收購德漢堡港望理性看待中德務實合作

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《即日市況》

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恒指全日高收１５２點報１５３１７，科指高收７１點報２９５６

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《深滬股市》

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能源金融股下跌拖累，滬綜指僅收升０﹒７８％失三千

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《美元匯價》

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非美貨幣借勢反彈，經濟疲弱限制英鎊升勢

歐元最新報１﹒００２２╱２６，日圓最新報１４７﹒１８╱２１

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《公司業績》

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土地註冊處營運基金上年度錄得盈利１﹒２１億元

渣打（０２８８８）首三季稅前基本溢利升１３％，信貸減值支出４﹒９４億美元；渣打第三季

除稅前基本溢利升３２％，除稅前法定溢利升４０％

香港郵政虧損擴大６７％至１﹒７億元，營業虧損２﹒８６億元

中國外運（００５９８）第三季純利升３２﹒６％至１２﹒２億人幣

中煤能源（０１８９８）第三季純利升３８％至５９﹒５億人幣

平保（０２３１８）首三季純利按年跌６﹒３％至７６４﹒６億人幣

中興通訊（００７６３）首三季純利６８﹒２億元人幣，升１６﹒５％

華新水泥（０６６５５）第三季純利跌４３﹒３％至６﹒３８億人幣

南京熊貓（００５５３）首九月純利按年升２５％

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《公司資訊》

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渣打（０２８８８）截至今年９月底，已完成部分５億美元回購計劃；渣打表示未來或就內房作

更多撥備，料相關水平可控

港交所（００３８８）暫停恒指期貨產品市場波動調節機制

復星旗下豫園股份聯合螞蟻集團１３０億拿下上海黃浦區核心地塊

瑞安（００２７２）參與上海楊浦區舊城保護項目，未來房價勢創新高

中電（００００２）料年底燃料帳負結餘加深，明年加電費無可避免

天貓「雙１１」吸引全球近４萬合作夥伴參與，商品種類達７０００個

信置（０００８３）對樓市平穩看法樂觀，支持施政報告搶人才措施；表示未來一年推５盤涉３

０００伙，料今年零售平穩增長

恒地（０００１２）粉嶺新盤加推５７伙，入場費３３１萬起

中銀香港（０２３８８）夥ＡｌｉｐａｙＨＫ推信用卡簽帳分期，率先於淘寶香港站使用

會德豐地產、恒基地產（０００１２）、新世界發展（０００１７）及帝國集團合作發展ＭＩＡ

ＭＩ ＱＵＡＹ Ｉ累售４４伙，套現４﹒３億

ＣＷＴ ＩＮＴ＇Ｌ（００５２１）附屬與上海益商訂立投資條款書

平保（０２３１８）決議聘任張智淳為首席財務官

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《神州民企》

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神冠控股（００８２９）附屬訂立轉讓藥品上市許可及出售原材料協議

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《國企紅籌》

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莊臣控股（０１９５５）李美儀辭任後，李壯擔任唯一公司秘書

中國同輻（０１７６３）附屬推出新型碘（Ｉ－１３１）化鈉口服

液全自動分裝儀

美團（０３６９０）開始招聘香港員工，涵蓋產品經理、客服等２

０職位

同仁堂科技（０１６６６）首九月未經審計純利按年跌２﹒１％

中煤能源（０１８９８）委任趙榮哲為公司總裁，張國秀為副總裁

長城環亞（００５８３）終止出售企業諮詢公司並將其清盤

越秀交通（０１０５２）表示統一註冊多品種債務融資工具

中鐵建（０１１８６）首三季新簽合同金額增１８％

城建設計（０１５９９）與住總集團訂立資產轉讓協議

新天綠能（００９５６）第三季完成發電量按年增２３％

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《中國要聞》

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外媒測算中國政府首三季赤字逾７萬億，同比升近兩倍

全國人大常委會會議開幕，初次審議立法法修正草案

外交部表示持續發揚鬥爭精神增鬥爭本領，提高外交水平

海南向全國發放共５３００萬元旅遊消費券吸引遊客

內地明年聘３﹒７萬公務員，２﹒５萬人將進稅務系統

商務部表示著力擴大內需，推進高水平對外開放

人行再加碼放水２７８０億元

人行、外匯局表示維護股市、債市、樓市健康發展

李克強簽國務院令，促進個體工商戶發展條例下月施行

第五屆進博會預計簽訂意向合作協議超過５００項

中央政治局表示學習宣傳貫徹二十大精神是首要政治任務

中證監表示建設中國特色資本市場，加強與香港務實合作

滬深交易所學習貫徹黨的二十大精神

至少１０城首套房貸利率進入「３時代」

國台辦稱比任何時候更接近完全統一，列對台十項堅持

最高人民檢察院決定逮捕招行原行長田惠宇

外交部表示巴基斯坦總理１１月１日將訪華

商務部指前三季網絡零售市場增長，中西藥品增三成

大連前副秘書長王忠彥受查，已退休６年

信通院表示８月內地市場手機出貨量同比跌２１﹒９％

法外貿行稱中國上季ＧＤＰ回升，惟經濟風險仍未消除

浙江旱情嚴峻，樂清全市限水義烏發警告

威馬汽車疑曝財務危機，員工據報僅獲發七成工資

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒５％，鴻海否認鄭州園區２萬人確診新冠

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《匯控績後》

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瑞銀表示匯控第三季表現強勁，經調整稅前利潤勝預期

高盛表示匯控第三季除稅前利潤勝預期，目標價７７元

花旗表示匯控稅前盈利強，投資者關注淨利息收益指引降

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《國際要聞》

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拜登拖累中期選情，民主黨高層提醒聯儲局勿忘保就業

英揆辛偉誠內閣名單出爐，廣納前朝官員以示團結

拜登拖累中期選情，民主黨高層提醒聯儲局勿忘保就業

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《外圍經濟》

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「日圓先生」料日圓明年再貶１５％，日銀將被迫加息

加拿大央行今晚準備進行第５次大幅加息行動

彭博經濟研究料歐洲央行加息０﹒７５厘

意大利總理梅洛尼批評歐洲央行加息

波音即將公布第三季業績，料收入達１７８﹒５億美元

澳洲通脹上升至３２年高位，政府債券孳息率上升

瑞銀第三季度利潤超出預期，利率上升抵銷低迷影響

美國銀行認為日本央行不太可能改變鴿派政策

聯合健康集團售出９０億美元債券

神田正人表示耶倫尊重日本的不披露決定

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《大國博弈》

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德總理擬讓步，中遠入股漢堡港碼頭規模將被縮減

德國內閣終批准中遠入股漢堡港，股權降至２４﹒９％

新英揆辛偉誠計劃關閉所有孔子學院，應對中國威脅

辛偉誠拜登通電話願共同應對中國挑戰，中方斥威脅論

外交部回應中遠收購德漢堡港望理性看待中德務實合作

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《華為動向》

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華為因專利糾紛起訴亞馬遜，１２月蘇州法院開庭

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《新冠肺炎》

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內地四省一市將恢復赴澳旅行團，澳門公布防疫新指引

全國昨新增確診反彈至１２４４宗，北京環球影城關閉

申訴專員趙慧賢快測陽性，正按指引隔離

何栢良倡「免針紙」人士入指定處所前持快測陰性證明

病人組織批修例廢免針紙輸打贏要，湯家驊稱非搬龍門

盧寵茂稱法例要有足夠權力讓政府履行抗疫責任

上海昨新增３宗本土新冠社會面病例，６地升中風險

狄志遠稱「免針紙」修例做法粗暴，梁美芬支持補漏

美國總統拜登接種加強劑，警告冬季疫情再次惡化

本港新增５４０３宗確診，再多７名患者離世

醫衞局局長宣告１１月９日起七名被捕醫生免針紙失效

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《其他消息》

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ＭＴＲ Ｌａｂ委任陳定邦為董事總經理

中大校董會同意沿用舊有校徽作為大學正式校徽

市建局上年度錄盈餘６６億元，憂現金儲備不敷應用

年宵市場明年１月１６日起一連七天舉行，不設乾貨、快餐

法官及司法人員加薪２﹒５％，追溯至４月１日生效

第三季餐廳信心指數微跌，四成餐廳料放寬檢疫將提高第四季收入

鄧炳強稱東南亞騙案接獲４６宗求助，首三季詐騙案按年升約四成

金管局表示ｍＢｒｉｄｇｅ項目完成試行，冀發展為「最簡可行產

品」

麥美娟稱青年發展藍圖年底公布，料每年更新一次

深股通額度全日用４０億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全

日用８億元，外資流入３４億元

金鐘前特首辦公室月租３７﹒７萬元，租約為期３年

ＥＣＡ調查明年香港僱員薪酬平均增長料加快至４％

陳茂波稱政府正採取更主動的策略，積極延攬企業人才

何永賢稱已設立３個行動組與房屋署合作確保工作進度；何永賢稱

房委會監察進度，冀公營項目追落後盡快竣工

甯漢豪稱降低強拍門檻不會待薄小業主

ＧＵＭ表示年初至今強積金人均蝕近６萬元

許正宇稱港交所期望明年就活化ＧＥＭ提出具體建議

文學獎新詩組「從缺」，康文署表示評審需遵守法律

畢馬威首發生物科技創新５０報告，資本市場助力科企創新發展

本港將修訂稅務條例草案，鞏固稅制以防跨境避稅

金管局繼續指定九間機構為香港離岸人民幣市場的一級流動性提供

行

ＡＸＡ安盛夥拍車行推車聯網項目，利用科技提升交通安全

港府歡迎立法會通過下調法定貸款利率上限至４８％

康泰旅行社回應清盤傳聞指暫停門市保留實力直至全面通關

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