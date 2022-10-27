《日出而作》科技股財報表現欠佳，美股三指漲跌不一

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３１８３９﹒１１ 升 ２﹒３７ ０﹒０１％

標普５００ ３８３０﹒６０ 跌 －２８﹒５１ －０﹒７４％

納斯達克 １０９７０﹒９９ 跌 －２２８﹒１２ －２﹒０４％

倫敦富時１００ ７０５６﹒０７ 升 ４２﹒５９ ０﹒６１％

法蘭克福ＤＡＸ １３１９５﹒８１ 升 １４２﹒８５ １﹒０９％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６２７６﹒３１ 升 ２５﹒７６ ０﹒４１％

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＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１４６﹒３２０７，歐元兌美元１﹒００８６



《公司業績》

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奧威（０１３７０）中期賺４４７３萬人幣，跌６９﹒２％，不派息

百威亞太（０１８７６）首三季多賺８﹒７％，第三季少賺１３﹒８％

億都（００２５９）聯營南通江海九個月盈利４﹒８６億人幣升近４９％

中信股份（００２６７）附屬中信重工機械第三季純利跌８５％

新東方（０９９０１）第一季度純利６６００萬美元，同比升９％

重慶銀行（０１９６３）第三季純利近１５億人幣，同比增３﹒３％

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《公司資訊》

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藥明巨諾（０２１２６）獲２ｓｅｖｅｎｔｙ細胞治療產品地區開發權

清晰醫療（０１４０６）核數師羅兵咸永道辭任，安永接任

知行集團（０１５３９）獲光伏發電建設合同，料收入３００萬元

未來世界（００５７２）２０００萬元認購債券，年息７﹒５％

健合國際（０１１１２）購回本金２９８４萬美元優先票據

美臻集團（０１８２５）溢價８％發新股，籌４８０萬元

國家聯合資源（００２５４）發６﹒１億新股籌７０１５萬元

李氏大藥廠（００９５０）醫外陰陰道萎縮產品臨試完成患者入組

時計寶（０２０３３）核數師德勤退任，建議委天職香港接任

郵儲銀行（０１６５８）擬發Ａ股，籌最多４５０億人幣

華章科技（０１６７３）審查所揭問題不影響業務營運

中國醫療網絡（００３８３）委江木賢任執董，高兆元任非執董

比亞迪（０１２１１）與巴西最大汽車經銷商Ｓａｇａ集團合作建成首家門店

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《國企紅籌》

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江蘇寧滬（００１７７）向母企售南京商業樓面涉１﹒８８億人幣

中核國際（０２３０２）非執董鍾杰辭任，中國鈾業總經理王成接任

新華保險（０１３３６）實體經濟投資逾７０００億人幣

興瀘水務（０２２８１）拓四川污水處理涉２﹒４億人幣

中遠海運（０１１９９）獲批購漢堡碼頭最多２５％股權

光大控股（００１６５）逾３億人幣投資資產支持證券

康寧醫院（０２１２０）去年度盈利４４０５萬人幣跌２１％，不派息

國藥（０１０９９）九個月賺５８﹒６億人幣升２﹒７％

天津發展（００８８２）附屬力生製藥九個月多賺逾１５％

遠東宏信（０３３６０）首三季營業收入及溢利同比均升１０％

青島啤（００１６８）第三季純利逾１４億人幣升１８％

北京汽車（０１９５８）首三季純利３２億人幣增２０％

中鋁國際（０２０６８）第三季純利增１７倍

安德利果汁（０２２１８）第三季純利升１０％

藥明康德（０２３５９）第三季純利２７億人幣升２倍

江蘇寧滬（００１７７）第三季純利近１３億人幣升１２％

山東黃金（０１７８７）第三季純利升９０％

春立醫療（０１８５８）第三季純利升逾８％

鄭煤機（００５６４）第三季純利５億人幣，增３３％

中國建材（０３３２３）兩上市附屬第三季純利一升一跌

中廣核電力（０１８１６）第三季純利跌１１％

金風科技（０２２０８）第三季純利跌６３％

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《神州民企》

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先聲藥業（０２０９６）實體瘤注射液獲美國ＦＤＡ批准臨床試驗

歌禮製藥（０１６７２）美國申請抗病毒藥臨床試驗猴痘適應症

醫渡（０２１５８）聯屬中標臨床試驗項目，合同涉１３６８萬人幣

優然牧業（０９８５８）１０００萬人幣合營研發

金山軟件（０３８８８）附屬北京金山第三季純利跌２％

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《中國要聞》

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上交所黨委書記邱勇任上交所理事長

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《匯市走勢》

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市場猜測聯儲局將放緩加息步伐，美匯失守１１０關口

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《國際要聞》

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ＩＳ槍手血洗伊朗什葉派聖地，至少１５死４５傷

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《大國博弈》

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拜登表示美國不尋

求與中國衝突

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《汽車新勢力》

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吉利戰略車型博越

Ｌ全球上市，１２

﹒５萬人幣起售

問界部分車型降價

，華為：對用戶統

一贈送８千保險

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《虛幣世界》

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科技股表現令人失

望，惟加密貨幣價

格高走

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《新股上市》

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心泰醫療（０２２９１）開招入場費約３１７６７元

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