《日出而作》科技股財報表現欠佳，美股三指漲跌不一

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３１８３９﹒１１ 升 ２﹒３７ ０﹒０１％
標普５００ ３８３０﹒６０ 跌 －２８﹒５１ －０﹒７４％
納斯達克 １０９７０﹒９９ 跌 －２２８﹒１２ －２﹒０４％
倫敦富時１００ ７０５６﹒０７ 升 ４２﹒５９ ０﹒６１％
法蘭克福ＤＡＸ １３１９５﹒８１ 升 １４２﹒８５ １﹒０９％
巴黎ＣＡＣ ４０ ６２７６﹒３１ 升 ２５﹒７６ ０﹒４１％
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＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１４６﹒３２０７，歐元兌美元１﹒００８６
《公司業績》
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奧威（０１３７０）中期賺４４７３萬人幣，跌６９﹒２％，不派息
百威亞太（０１８７６）首三季多賺８﹒７％，第三季少賺１３﹒８％
億都（００２５９）聯營南通江海九個月盈利４﹒８６億人幣升近４９％
中信股份（００２６７）附屬中信重工機械第三季純利跌８５％
新東方（０９９０１）第一季度純利６６００萬美元，同比升９％
重慶銀行（０１９６３）第三季純利近１５億人幣，同比增３﹒３％
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《公司資訊》
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藥明巨諾（０２１２６）獲２ｓｅｖｅｎｔｙ細胞治療產品地區開發權
清晰醫療（０１４０６）核數師羅兵咸永道辭任，安永接任
知行集團（０１５３９）獲光伏發電建設合同，料收入３００萬元
未來世界（００５７２）２０００萬元認購債券，年息７﹒５％
健合國際（０１１１２）購回本金２９８４萬美元優先票據
美臻集團（０１８２５）溢價８％發新股，籌４８０萬元
國家聯合資源（００２５４）發６﹒１億新股籌７０１５萬元
李氏大藥廠（００９５０）醫外陰陰道萎縮產品臨試完成患者入組
時計寶（０２０３３）核數師德勤退任，建議委天職香港接任
郵儲銀行（０１６５８）擬發Ａ股，籌最多４５０億人幣
華章科技（０１６７３）審查所揭問題不影響業務營運
中國醫療網絡（００３８３）委江木賢任執董，高兆元任非執董
比亞迪（０１２１１）與巴西最大汽車經銷商Ｓａｇａ集團合作建成首家門店
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《國企紅籌》
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江蘇寧滬（００１７７）向母企售南京商業樓面涉１﹒８８億人幣
中核國際（０２３０２）非執董鍾杰辭任，中國鈾業總經理王成接任
新華保險（０１３３６）實體經濟投資逾７０００億人幣
興瀘水務（０２２８１）拓四川污水處理涉２﹒４億人幣
中遠海運（０１１９９）獲批購漢堡碼頭最多２５％股權
光大控股（００１６５）逾３億人幣投資資產支持證券
康寧醫院（０２１２０）去年度盈利４４０５萬人幣跌２１％，不派息
國藥（０１０９９）九個月賺５８﹒６億人幣升２﹒７％
天津發展（００８８２）附屬力生製藥九個月多賺逾１５％
遠東宏信（０３３６０）首三季營業收入及溢利同比均升１０％
青島啤（００１６８）第三季純利逾１４億人幣升１８％
北京汽車（０１９５８）首三季純利３２億人幣增２０％
中鋁國際（０２０６８）第三季純利增１７倍
安德利果汁（０２２１８）第三季純利升１０％
藥明康德（０２３５９）第三季純利２７億人幣升２倍
江蘇寧滬（００１７７）第三季純利近１３億人幣升１２％
山東黃金（０１７８７）第三季純利升９０％
春立醫療（０１８５８）第三季純利升逾８％
鄭煤機（００５６４）第三季純利５億人幣，增３３％
中國建材（０３３２３）兩上市附屬第三季純利一升一跌
中廣核電力（０１８１６）第三季純利跌１１％
金風科技（０２２０８）第三季純利跌６３％
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《神州民企》
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先聲藥業（０２０９６）實體瘤注射液獲美國ＦＤＡ批准臨床試驗
歌禮製藥（０１６７２）美國申請抗病毒藥臨床試驗猴痘適應症
醫渡（０２１５８）聯屬中標臨床試驗項目，合同涉１３６８萬人幣
優然牧業（０９８５８）１０００萬人幣合營研發
金山軟件（０３８８８）附屬北京金山第三季純利跌２％
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《中國要聞》
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上交所黨委書記邱勇任上交所理事長
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《匯市走勢》
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市場猜測聯儲局將放緩加息步伐，美匯失守１１０關口
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《國際要聞》
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ＩＳ槍手血洗伊朗什葉派聖地，至少１５死４５傷
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《大國博弈》
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拜登表示美國不尋
求與中國衝突
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《汽車新勢力》
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吉利戰略車型博越
Ｌ全球上市，１２
﹒５萬人幣起售
問界部分車型降價
，華為：對用戶統
一贈送８千保險
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《虛幣世界》
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科技股表現令人失
望，惟加密貨幣價
格高走
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《新股上市》
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心泰醫療（０２２９１）開招入場費約３１７６７元
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