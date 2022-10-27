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即市新聞

27/10/2022 07:52

《日出而作》科技股財報表現欠佳，美股三指漲跌不一

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　３１８３９﹒１１　升　　　　２﹒３７　　０﹒０１％
　　標普５００　　　　　３８３０﹒６０　跌　　－２８﹒５１　－０﹒７４％
　　納斯達克　　　　　１０９７０﹒９９　跌　－２２８﹒１２　－２﹒０４％
　　倫敦富時１００　　　７０５６﹒０７　升　　　４２﹒５９　　０﹒６１％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１９５﹒８１　升　　１４２﹒８５　　１﹒０９％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６２７６﹒３１　升　　　２５﹒７６　　０﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１４６﹒３２０７，歐元兌美元１﹒００８６
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　奧威（０１３７０）中期賺４４７３萬人幣，跌６９﹒２％，不派息　　
　　百威亞太（０１８７６）首三季多賺８﹒７％，第三季少賺１３﹒８％　
　　億都（００２５９）聯營南通江海九個月盈利４﹒８６億人幣升近４９％
　　中信股份（００２６７）附屬中信重工機械第三季純利跌８５％　　　　
　　新東方（０９９０１）第一季度純利６６００萬美元，同比升９％　　　
　　重慶銀行（０１９６３）第三季純利近１５億人幣，同比增３﹒３％　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明巨諾（０２１２６）獲２ｓｅｖｅｎｔｙ細胞治療產品地區開發權　　　
　　清晰醫療（０１４０６）核數師羅兵咸永道辭任，安永接任　　　　　　　　
　　知行集團（０１５３９）獲光伏發電建設合同，料收入３００萬元　　　　　
　　未來世界（００５７２）２０００萬元認購債券，年息７﹒５％　　　　　　
　　健合國際（０１１１２）購回本金２９８４萬美元優先票據　　　　　　　　
　　美臻集團（０１８２５）溢價８％發新股，籌４８０萬元　　　　　　　　　
　　國家聯合資源（００２５４）發６﹒１億新股籌７０１５萬元　　　　　　　
　　李氏大藥廠（００９５０）醫外陰陰道萎縮產品臨試完成患者入組　　　　　
　　時計寶（０２０３３）核數師德勤退任，建議委天職香港接任　　　　　　　
　　郵儲銀行（０１６５８）擬發Ａ股，籌最多４５０億人幣　　　　　　　　　
　　華章科技（０１６７３）審查所揭問題不影響業務營運　　　　　　　　　　
　　中國醫療網絡（００３８３）委江木賢任執董，高兆元任非執董　　　　　　
　　比亞迪（０１２１１）與巴西最大汽車經銷商Ｓａｇａ集團合作建成首家門店
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　江蘇寧滬（００１７７）向母企售南京商業樓面涉１﹒８８億人幣　　
　　中核國際（０２３０２）非執董鍾杰辭任，中國鈾業總經理王成接任　
　　新華保險（０１３３６）實體經濟投資逾７０００億人幣　　　　　　
　　興瀘水務（０２２８１）拓四川污水處理涉２﹒４億人幣　　　　　　
　　中遠海運（０１１９９）獲批購漢堡碼頭最多２５％股權　　　　　　
　　光大控股（００１６５）逾３億人幣投資資產支持證券　　　　　　　
　　康寧醫院（０２１２０）去年度盈利４４０５萬人幣跌２１％，不派息
　　國藥（０１０９９）九個月賺５８﹒６億人幣升２﹒７％　　　　　　
　　天津發展（００８８２）附屬力生製藥九個月多賺逾１５％　　　　　
　　遠東宏信（０３３６０）首三季營業收入及溢利同比均升１０％　　　
　　青島啤（００１６８）第三季純利逾１４億人幣升１８％　　　　　　
　　北京汽車（０１９５８）首三季純利３２億人幣增２０％　　　　　　
　　中鋁國際（０２０６８）第三季純利增１７倍　　　　　　　　　　　
　　安德利果汁（０２２１８）第三季純利升１０％　　　　　　　　　　
　　藥明康德（０２３５９）第三季純利２７億人幣升２倍　　　　　　　
　　江蘇寧滬（００１７７）第三季純利近１３億人幣升１２％　　　　　
　　山東黃金（０１７８７）第三季純利升９０％　　　　　　　　　　　
　　春立醫療（０１８５８）第三季純利升逾８％　　　　　　　　　　　
　　鄭煤機（００５６４）第三季純利５億人幣，增３３％　　　　　　　
　　中國建材（０３３２３）兩上市附屬第三季純利一升一跌　　　　　　
　　中廣核電力（０１８１６）第三季純利跌１１％　　　　　　　　　　
　　金風科技（０２２０８）第三季純利跌６３％　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　先聲藥業（０２０９６）實體瘤注射液獲美國ＦＤＡ批准臨床試驗　
　　歌禮製藥（０１６７２）美國申請抗病毒藥臨床試驗猴痘適應症　　
　　醫渡（０２１５８）聯屬中標臨床試驗項目，合同涉１３６８萬人幣
　　優然牧業（０９８５８）１０００萬人幣合營研發　　　　　　　　
　　金山軟件（０３８８８）附屬北京金山第三季純利跌２％　　　　　
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　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上交所黨委書記邱勇任上交所理事長
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　市場猜測聯儲局將放緩加息步伐，美匯失守１１０關口
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　ＩＳ槍手血洗伊朗什葉派聖地，至少１５死４５傷
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　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　拜登表示美國不尋
　　求與中國衝突　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《汽車新勢力》　
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　　吉利戰略車型博越
　　Ｌ全球上市，１２
　　﹒５萬人幣起售　
　　問界部分車型降價
　　，華為：對用戶統
　　一贈送８千保險　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　科技股表現令人失
　　望，惟加密貨幣價
　　格高走　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新股上市》
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　　心泰醫療（０２２９１）開招入場費約３１７６７元
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