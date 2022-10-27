《運籌帷幄－梁業豪》中長期形勢繼續向淡，投資者該怎麼辦？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。股市的上升是需要向好的經濟支持的，而香港現正嚴重缺

乏後者。其實，前者只需要後者有跡象出現，已足夠呈現升勢；可惜的是，好友一直等不到佳音

。從統計數字來看，本年至今滬深港通南下資金明顯減少，港股交投量萎縮亦與此有關。缺乏資

金流入，股市自然易跌難升；因即使有利好消息支持港股上升，由於買盤很快便後勁不繼，投資

者多會傾向沽貨套利。

於中長期繼續向淡，未知何時才能正式回升的市況中，投資者確實難於獲利，很多會選擇清

貨離場。清貨離場的應市方式是否成功，取決於他們升市重臨前，中長線投資者能否及時入市，

將全部資金轉回股票。本欄相信，考慮到投資者的應市信心不易迅速回復，恐怕這很難做得到。

最佳做為，應為以小部分資金持有多隻強勢股，以組合形式圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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