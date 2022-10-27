《行內行外－梁崇讓》完善社會制度才可雙贏的

《行內行外》有消息指香港勞資雙方已達成共識，建議法定最低工資由現時的３７﹒５元加

至４０元，但要明年才開始實行，現正待行政會議通過，若沒有意外料應可順利通過。根據政府

統計處去年調查報告，估計有約７﹒３萬基層打工仔能夠直接受惠，如用簡單的數學程式計算，

４０ｘ１０（每日１０小時）ｘ２６（每月工作日數）＝１﹒０４萬元，１﹒０４萬元的概念是

甚麼？扣除劏房租金、水電煤和交通費用，一個人日常生活有機會還可應付，如要養活一家四口

的基本家庭，似乎並不容易。多年前香港社會已有共識，培育一個孩子成長需花費約４００萬元

，如加上通脹真不知如何計算？那現時的最低工資又怎能鼓勵市民多生育，去支持香港經濟繼續

不斷的發展呢？除非又是做「伸手派」吧！因此有工會組織表示，法定最低工資至少達至香港每

月工資中位數的６０％，才能應付日常生活開支，而對今次加幅仍未能達至４５－４６元的目標

感到失望。



＊最低工資＊



這次加幅約６﹒５％，如以每年增幅計算，已屬不錯，由於最低工資已被凍結四年，如簡單

取其平均四年計算，則每年加幅只有１﹒５％，似乎無法追上通脹，更何況今年加風四起，公共

服務機構早已帶頭加價，政府公布今年通脹率已達４﹒４％，專家估計通脹率還會繼續上升，而

公務員和港交所（００３８８）員工也早已獲得加薪，雖然加幅不及最低工資的加幅，但由於基

數較大，所得的實質金額應還算可以應付通脹吧。但提升最低工資要拖到明年實施，莫非還要通

過一連串過關斬將的程序嗎？

可是有商界組織表示由於疫情，這幾年的營商環境急劇惡化，也出現結業潮，港九街道吉舖

處處，很多員工職位難保，凍薪留職已算是好消息了，此時要求加薪並不切實際，但也有調查指

出僱員今年平均加薪幅度有３﹒５％，究竟那個說法可信？有時數據和調研總令人摸不著頭腦。

一直以來，坊間有些工種總是「有工無人做，有人無工做」，工資時薪達至８０元也請不到人，

有些工作時薪最低工資３７﹒５０元也有人願意去做，這些都算是香港社會的一些怪現象？出現

這些現象，原因何在？又應找誰來解讀呢？特區政府官員，還是議員們或社會組織呢？那政府應

否又要想辦法去多招攬這類工種的人才培訓呢？



＊無啖好食＊



三年疫情加上早年的黑暴，百業經營困難，唯獨外賣和速遞的生意蒸蒸日上，外賣和速遞的

生意自然要靠外賣員和速遞員，為平台經營者和產品製造商的主要輸送鏈。現時這些外賣員和速

遞員，大部分和平台經營者以及產品製造商都沒有正式的勞資關係，應可稱為「自僱人士」，一

般而言，外賣員和速遞員普遍分為「步兵」、「單車手」、「電單車手」和「司機」等等，外賣

員和速遞員收入多由訂單多少及額外獎金組成，類似證券及期貨業中介人士的佣金提成，早期的

證券及期貨業的從業員在接單和下單與現時的外賣員和速遞員上線平台時同要分秒必爭，希望接

更多訂單，用最快速度下單或送餐，才能賺取更高收入，先暫不談證券及期貨業。由於近年外賣

業內競爭激烈，加入外賣員和速遞員的人數也越來越多，為了生計，現連年輕人和女性也加入該

行業，這令有寡頭壟斷優勢的外賣和速遞平台又開始調低訂單分成和調整外判方案。

去年１１月因公司削減訂單服務費和計算方法，引起外賣員的不滿而發起了罷工，今月中有

外賣員再次上街罷工，抗議被詐騙及減薪，事件如何發展？仍有待觀察！料在資本主義社會，最

終還是會出現「大石壓死蟹」的結果。這令筆者勾起當年有關當局向業界人士辯說：「撤銷最低

佣金制後，餅做大了，大家都有得吃！」這句話，至今發現原來這是天下最大謊言之一，事實就

是受法例規管靠佣金生存的證券及期貨從業員今時今日可以用「無啖好食」來形容，華資證券公

司也正以骨牌效應結業。過去有關當局為了推行政策時總會說些好聽的說話，來說服群眾是最佳

的板斧，至於最終結果會否如有關當局所說的又是兩碼子的事，但到時米已成炊，有關當局還會

認數嗎？誰又有能力翻舊帳？



＊巧立名目＊



現時大部分靠佣金收入的證券及期貨業從業員、外賣員和速遞員都是「自僱人士」，由於這

類工種的定義比較含糊，也缺乏完善的僱傭保障制度，現更有社會人士把「自僱人士」包裝成「

零工經濟」或「自由工作者」等雅號，除了宣傳其好處多多外，更稱是經濟發展的必然產品，這

令資本家的成本和勞資責任愈來愈低和愈來愈少已成事實。顯然有固定薪金的僱員有法定最低工

資保障，雖然仍有不足，但相對自僱人士來說，還算有法例規管，如老闆走灰色領域便要面對法

律責任，但自僱人士的法律保障卻一直被社會人士忽略。

近年更被冠稱為「零工經濟」和「自由工作者」等美名的嶄新名詞，或這是一種巧立名目的

宣傳吧！如勞資雙方在法律上沒有僱傭關係，僱主可以無須按勞工法例提供員工福利，從中節省

不少額外開支，正因資方可節省不少成本，加上外判制度下的層層剝削，在一些無良資本家凡事

向錢看的立場下，自然便會在「自僱人士」、「零工經濟」和「自由工作者」等領域上鑽空子了

，這也是香港貧富懸殊的差距越來越大的原因之一，同時也是無法可共同發展和共同富裕的原因

吧！靠佣金收入的香港證券及期貨服務業從業員大部分都是「自僱人士」，同時也帶有屬於三判

的角色，現更變成了「零佣經紀」，雖然每天差不多１４小時候命，也未必代表有單可做，更不

是多勞多得，要貼近市場開市時段的工種真可以做到彈性上班時間和「自由工作者」嗎？從業員

的收入每況愈下，平均時薪可能是０，與有報道指外賣和速遞員的平均時薪１２０元相差甚遠，

令金融從業員無論從事行業多少年，有多少經驗都得不到好的回報，這又是誰的錯？社會的錯嗎

？莫非這類本土金融從業員不是人才，無需挽留也無得留低嗎？



＊貪新忘舊＊



後記：近日政府官員頻頻為了人才荒和搶人才的論點和政策保駕護航，資料顯示：過去兩年

本地勞動人口減少１４萬，很明顯因住房和育養孩子的負擔不輕，令出生率日益偏低、加上移民

潮和人口老化問題兩大因素令香港的勞動力不足，以上難題歷屆政府都無奈或未能解決，早前新

任勞工及福利局局長孫玉菡列出多方面的數據指出全球都在爭人才，香港有需要引進海外人才，

而日前新一屆政府發表首份施政報告，明確提出了「搶企業」、「搶人才」的政策目標，並將實

施７項「招商引資引才」措施，包括在財政司司長及政務司司長之下分別成立「引進重點企業辦

公室」和「人才服務窗口」，專責統籌招攬內地和海外企業與人才的工作；在各個駐內及駐外經

貿辦設立「招商引才專組」；成立３００億元「共同投資基金」；推出「高端人才通行證計劃」

和優化現有的各項輸入人才計劃；以及放寬外來人才在港置業的稅務安排等等。以上政府推出的

各項政策都只是涉及吸引外來人才的措施，卻似乎沒有提及如何鞏固香港本地人才不被流走，也

沒有加強培育本地人才方法，那恐怕這只會流出的人比流入的人多，更何況政策所吸引的全是高

端人才，那如不是高端工作的人才流走，又找什麼人來填補呢？是否由高端人才向下流替補？

其實本地人才流走可以分兩方面，一是在種種原因下選擇移民離開香港，另一流走的原因是

由於經濟因素和政策或制度上改變逼走了在職員工或令員工提早退休，或變成在職貧窮，倒不如

索性不找工作等等。主靠賺取佣金收入的證券及期貨業從業員被逼離開行業就是因當局撤銷了最

低佣金制制度所致，那便是後者，怪不得政府「搶企業、搶人才」政策出台後，有傳媒質疑政府

看待企業和人才有貪新忘舊「重外來、輕本地」之嫌！或許有關當局有心讓以上這批持牌專業人

士轉型，流入有業界代表所說時薪８０元也請不到人的行業來填補職位的空缺，並提高同是服務

類行業的素質？甚至可加入外賣員和速遞員的行列，加入搶單以及擴大產品商與客戶橋樑的日子

，莫非這就是他們想要的結果？一直以來，每屆特區政府的施政報告總讓人有「假大空」的感覺

，只因住房難、貧富懸殊和在職貧窮等等問題不僅一直無法解決，且越來越嚴重，而每屆特首卸

任後也沒有專門機構或人士為特首的競選的承諾和施政報告作出總結以及陳述結果，也沒有有公

信力的評分機構作出中肯評分，加上特首五年換屆，其施行的政策未必銜接，令香港的社會問題

永遠存在，多年的問題轉來轉去也無法解決成了必然的結果，可見久而久之特首的評分多少已不

重要了，只能歸咎是社會的錯吧！現時香港社會再添加了抗疫防疫和兩地何時通關等的難題，那

真要看看今屆注重「以結果為目標」的新政府領導班子有沒有創新思維和足夠能力把難題逐一解

決了！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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