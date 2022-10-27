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即市新聞

27/10/2022 17:00

《盤後部署》恒指升幅收窄，京東、阿里巴巴能否延續升勢？

　　《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股下跌，惟離岸人民幣反彈，納斯達克金龍指數成功收
復５０００大關，中概股造好，並帶動港股上升。
　　恒指今日高開４０３點報１５７２１，早段多隻科技股升幅顯著，推動港股一度升逾５００
點至１５８３３。半日升２６６點，報１５５８４。午後升幅逐步收窄，曾升少於１００點，主
要因為部分內房及汽車股由升轉跌。
　　恒指收報１５４２７，升１１０點或升０﹒７２％，主板成交１２２９﹒３６億元。國企指
數報５２４２，升２５點或升０﹒４９％。恒生科技指數報２９８９，升３２點或升１﹒１１％

　　內地股市下跌。上證綜合指數報２９８２，跌１６點或跌０﹒５５％，成交３８１３﹒３０
億元人民幣；深證成份指數報１０７５０，跌６８點或跌０﹒６３％，成交２４６６﹒４８億元
人民幣。
　
＊阿里巴巴走勢仍弱＊
　
　　科技股之中，京東（０９６１８）表現較好，今早一度升逾１０％，盤中高見１６４﹒４元
，收報１５７﹒１元，升５﹒８６％；阿里巴巴（０９９８８）則收報６４﹒８５元，反彈
４﹒０９％。
　　兩隻「雙１１」相關股票合共為恒指帶來６４點升幅，佔恒指今日約５８％的升幅，可謂今
日港股報升的主力。然而，京東及阿里巴巴均在１０天線附近遇上阻力，京東今早曾突破１０天
線，並嘗試向２０天線進發，但最後都未能企穩在１０天線之上，某程度反映市況仍疲弱，在缺
乏其他利好消息之下，京東難以進一步上升，明天若能在１０天線以上收市，則有望挑戰２０天
線。
　　至於阿里巴巴走勢較京東為弱，全日都未見向上突破１０天線的動力，相信在７０元附近已
見頗大阻力，現時買入值博率較一般，投資者宜候至６０元附近再部署。
　
＊百威亞太未收穿１７元仍可持有＊
　
　　上日多隻股票公布季績，當中百威亞太（０１８７６）首三季多賺８﹒７％，雖然第三季少
賺１３﹒８％，但仍無阻股價上升。今日高開３﹒８１％，報１７﹒４４元，早段曾升逾６％，
收報１７﹒９４元，升６﹒７９％，為全日表現最佳藍籌股。
　　百威亞太今日成交量逾３﹒４億元，較５日平均的１﹒７８億元高近一倍，在巨額成交推動
下，股價能連續兩日報升。事實上，百威亞太自１０月初開始回落，跌至１５﹒９元後回升，相
信１６元為股價短線的支持位，今日收市亦微微升破１０天線，走勢較此前改善，下個反彈阻力
料在２０天線（現為１９﹒３元），收市未跌穿１７元仍可持有。（ｅｒ）

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