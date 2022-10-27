《台股攻略－黃振宇》台積電領漲，台股逐步回穩

《台股攻略》台股今日（２７日）在台積電回勇下，加權指數升７９點，以１２８０８點開

市。電子及航運股做好，指數最終收１２９２６點，升１９７點，三大法人合共淨買入

１１３﹒９１億元（新台幣．下同），其中外資淨買入１０４﹒３５億元。

電子權值股方面，台積電重申第四季及明年展望不變，股價收３８５﹒５元，升２﹒５３％

；聯發科收５８９元，升１﹒７％；鴻海收１０４元，無起跌。面板三虎的友達公布第三季虧損

百億元，早段曾跌超過６％，幸有買盤承接，股價收市升１﹒５％；彩晶升１﹒７％，群創則微

跌０﹒４％。蘋果公司表態會遵守歐盟法例，將其ｉＰｈｏｎｅ充電接口從Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ

換成ＵＳＢＴｙｐｅ－Ｃ，消息刺激相關概念股紛紛上揚，歡騰、東碩、通嘉、創惟、偉詮電及

安格拉漲停，威鋒電子、祥碩、嘉澤及創意均升超過７％，鈺創、宣德、連展投控、威盛、良維

、譜瑞－ＫＹ及宏致均升超過５％。貨櫃航運股方面，貨運三雄的長榮收１４２﹒５元，升

２﹒５％；陽明收６３﹒２元，升２﹒１％；萬海收７０﹒５，升１﹒９％。散裝航運的中櫃升

３﹒２％，裕民、榮運、宅配通及志信均升超過２％。

市場投資氣氛回暖，外資連續兩個交易日錄得淨買入，而電子股回暖推升大市挑戰萬三點關

口，預期短線大市下跌空間相對有限，但環球經濟前景未明，投資者應避免進取入市，建議維持

分注投資策略。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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