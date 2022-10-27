《窩輪豪情－梁業豪》有一種投機行動暫不建議

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、醫

療保健業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為思摩爾

國際（０６９６９）、金蝶國際（００２６８）與中國旺旺（００１５１），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份

，則宜首選ＥＳＲ（０１８２１）、中國海外發展（００６８８）與恒隆地產（００１０１）。

本周一（２４日）收市時，恒生指數２０天年度化歷史波幅從上周五（２１日）的

３０﹒２７９％急升上３６﹒５８９％，反映出港股的波動程度進一步上升。事實上，歷史波幅

從上月８日低至１７﹒５４１％的水平持續揚升，一直在支持大市的跌勢。另一方面，指數期權

莊家與衍生權證發行商於開價時，亦因應歷史波幅的變化，大幅調高引伸波幅。對投資者而言，

若有意持有指數期權長倉或衍生權證圖利，便須付顯著地更高的成本，特別是引伸波幅處於非常

偏高的水平時。由於引伸波幅顯著偏高的現象不會長久，現階段本欄不建議這種投機行動。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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