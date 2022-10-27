《談國論企－黎偉成》加強製造業開放力度引外資

《談國論企》中國國家發展改革委員會等多個國務院部委，於２０２２年１０月２５日出台

１５項擴大對外開放的新措施，重點在於鼓勵和促進以製造業為主的外資在華的發展、投資甚至

研發，引進外來資金、技術等以豐富中國的經濟發展力度和素質的提升，顯然是對美國力圖全方

位封殺中國經濟貿易惡策的良策。相信開放政策和由製造業推而廣之的擴至其他行業，促中國各

業得以在改革開放逾４個年代有進一步的提升和創新。



＊強化各業內部產銷素質乃抗美圍堵佳著＊



這是中國國家發展改革委員會、商務部、工業和信息化部、自然資源部、生態環境部、交通

運輸部，所聯合印發的《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，

乃中國共產黨第２０次全國代表大會和一中全會後所出台的新的重大政策。惹人注目的，是中國

現今成為世界第二大經濟體系，就正正因為改革開放逾４０年所取得的豐碩成果。

由是總書記習近平在１０月１６日在第２０次全國代表大會，代表第１９屆中央委員會作出

的報告，相當高度評價對外開放改革的政策和所取得的成果，並可從所強調的「中國堅持對外開

放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略」，而此策更「不斷以中國新發展為世界提供新動

機遇，更好惠及各國人民」。

要指出的，是發改委等部委是次出口的１５項擴大對外開放的新措施，重點在於製造業，是

為十分基礎和重要的行業，對整體國民經濟、就業和民生等許多方面，都有相對重大的支持和貢

獻，而１５項新措施中最是重要的有：（一）「支持外商投資創新發展，鼓勵外資在華設立研發

中心，深化科技開放合作」，「創新」是中國經貿現時及未來發展和提升的一個十分重要元素，

故發改委十分鼓勵外商在華設立研發中心，是為深化科技開發合作的其中一個重要渠道。

要是吸引到外商在華的科技研究和合作開發，即使暫時只局限於製造業相關的行業，亦足以

強化中國工業和經濟有進正提升的支持、發展和提升力量，使美國人無理無據的「強逼技術轉移

」的「指控」無法成立。這從中國發改委此番之擴大對外開放新措施便可見一斑。

外商會在華強化在製造業的創新發展投資，理由為（Ｉ）中國經濟已深入融合「５Ｇ＋」的

發展，智能家居、工業、物流等許許多多方面，已由特指的所謂「科技化」轉為「火常態化」的

境地，故外商在華的製造業投資就肯定要以「５Ｇ＋」為主的「科技化」發展和投資，否則便肯

定會遠造落後於中國的智能化經濟社會的需求。

尤其是（ＩＩ）中國有１４億人口，市場相當可觀，特別是中產收入的居然不斷增加，對技

術化的消費需求，也就相當強烈。外商在華不科技化？如何生存。

相信外商會（ＩＩＩ）強化在華的技術研發和投資。難道美國人會連這麼基礎都封殺？



＊中國市場大需求強提升前景相當可觀＊



和（二）發改委等部門，相當積極主動和務實地力促外商的實際活動，特別是：（１）「強

化外商投資企業金融支持，按照市場化原則為符合條件的外商投資企業提供優質金融服務和融資

支持」，使外商能夠更大的融資能力，有更充裕資金進行擴展和投資；

和（２）鼓勵外商企業利潤再投資，落實好以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅等政策

。力促外商在華的再投資，是明智之舉。二者為「支持外商投資創新發展，鼓勵外資在華設立研

發中心，深化科技開放合作」的其中重要配套。

還有（３）便利國際商務人員往來，用好用足外資人員往來「快捷通道」；（４）加強貨運

物流保通保暢，保障外商投資和產品運輸通暢；（５）支持製造業外商投資企業進出口，為企業

提供貿易通關等方面的服務和指導。

習近平的報告，強調：「中國堅持經濟全球化正確方向，共營造有利於發展的國際環境，共

同培育全球發展新動能。中國積極參與全球治理體系改革和建設，堅持真正的多邊主義，推進國

際關系民主化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」，所言也就更有深遠的意義也。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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