《中概異動》離岸人幣大反彈，京東、阿里高開逾８％

《經濟通通訊社２７日專訊》京東集團（０９６１８）現價升８﹒７６％，報１６１﹒４元

，該股成交約４２萬股，涉資６７５５萬元。阿里（０９９８８）升８﹒４３％，報６７﹒５５

元。



＊ＣＮＨ反彈，納指中國金龍指數升逾７％＊



隔晚離岸人民幣大升，周三離岸人民幣（ＣＮＨ）兌美元大彈１﹒７％，創下２０１０年以

來最大單日升幅，納斯達克金龍指數延續升勢勁升逾７％，收復５０００點大關。

港股科技股大幅高開；騰訊（００７００）升４﹒５４％，報２２１﹒２元，以現價計，該

股暫連升３日，累計升幅７﹒２７％；美團（０３６９０）升６﹒７１％，報１３８﹒４元，以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅１４﹒７６％；網易（０９９９９）升２﹒１％，報

９２﹒４５元；百度（０９８８８）升３﹒４８％，報８３﹒３元，以現價計，該股暫連升３日

，累計升幅５﹒７１％。



＊新東方首季純利年增９％，高開１５％＊



新東方（ＥＤＵ）公布截至２０２２年８月３１日第一季度財報，淨營收７﹒４５億美元按

年跌４３﹒１％，但純利為６６００萬美元，按年增長９﹒０％。另外新東方在綫首季盈利３億

元，市場解讀為旗下「東方甄選」等直播業務初見成果，新東方港股（０９９０１）以競價上限

開盤，升１５％，報１９﹒７８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２５﹒３５％；新東

方在線（０１７９７）升８﹒５６％，報３９﹒３元。

現時，恒生指數報１５７２１，升４０３點或升２﹒６３％，主板成交２３﹒６７億元。國

企指數報５３７０，升１５３點或升２﹒９３％。恒生科技指數報３０８３，升１２７點或升

４﹒３１％。

即月期指新報１５７０１，升３７２點，低水２０點。即月國指期貨報５３６６，升１３８

點，低水５點。即月科指期貨新報３０７６，升１１５點，低水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） １６１﹒４０元 升８﹒７６％

阿里（０９９８８） ６７﹒５５元 升８﹒４３％

網易（０９９９９） ９２﹒４５元 升２﹒１０％

百度（０９８８８） ８３﹒３０元 升３﹒４８％

騰訊（００７００） ２２１﹒２０元 升４﹒５４％

美團（０３６９０） １３８﹒４０元 升６﹒７１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８２﹒００元 升８﹒１１％

快手（０１０２４） ４０﹒００元 升５﹒６８％

小鵬汽車（０９８６８） ３２﹒８０元 升３﹒９６％

理想汽車（０２０１５） ６４﹒２５元 升３﹒３０％

蔚來（０９８６６） ８５﹒００元 升１﹒６７％

新東方（０９９０１） １９﹒７８元 升１５﹒００％

新東方在線（０１７９７） ３９﹒３０元 升８﹒５６％

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（ｈｃ）

