《午市前瞻》恒指短期再穿萬五點機會微，「雙１１」概念可選京東

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報１５５８４，升２６６點或１﹒７４％，主

板成交６６５﹒４５億元。恒生中國企業指數報５３０６，升８９點或１﹒７１％。恒生科技指

數報３０２１，升６４點或２﹒１９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２１６﹒２元，升４﹒６元或２﹒１７％，成交５４﹒０６億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報６５﹒８元，升３﹒５元或５﹒６２％，成交３２﹒６億元；美團收報

１３３﹒２元，升３﹒５元或２﹒７％，成交２９﹒６２億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊黃偉康：人民幣料逐步回升＊



恒指今日反彈，高開４０３點報１５７２１，早段曾升逾５００點。

隔晚離岸人民幣大升，周三離岸人民幣（ＣＮＨ）兌美元急升１﹒７％，創下２０１０年以

來最大單日升幅，納斯達克金龍指數延續升勢勁彈逾７％，收復５０００點大關，亦令一眾中概

股早段上升。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市場正消化二十大會議後的不明

朗因素，令部分投資者開始重新買入人民幣相關資產，令隔晚離岸人民幣大升，並推動中資股反

彈。他預期人民幣會慢慢回升，因為美元上升空間不會太大，另有對中國經濟對外開放的憧憬，

相信中資股走勢會改善。

二十大後出現新的管治班子，黃偉康指市場對此消息反應過敏，觸發本周初港股單日大跌過

千點，並認為應該要留意新班子上場後的表現才作定論。他續指，港股目前市帳率只有０﹒６至

０﹒７，已經跌到過低，短期再下試１５０００以下的機會較微。



＊京東反彈空間較阿里巴巴大＊



中概科技股之中，京東（０９６１８）及阿里巴巴（０９９８８）的升幅較顯著，京東早段

更曾升逾１０％。黃偉康表示，科技股早前跌得低殘，而相對騰訊（００７００）及網易

（０９９９９），京東及阿里巴巴在遊戲市場的憂慮較少，加上即將迎來「雙１１」，令兩者股

價有較大反彈。

他續指，今年「雙１１」仍有一定程度受疫情影響，但估計中下階層的消費力不會大幅降低

，推出大特賣活動料能刺激消費，相信今年雙１１的銷情不會太差。他強調，市場在雙１１活動

前已炒定相關概念股，待具體銷售數據公布後，市場對雙１１因素已炒得七七八八，現時是部署

相關概念股的時機。

部署方面，黃偉康指阿里巴巴短線在７０元的阻力較大，現價買入值博率一般。反而京東今

日若可企穩在１０天線，短線料能挑戰２０天線（現時為１７８﹒４元），市場氣氛好轉的話，

更有望挑戰１０月３日低位１９１元，潛在升幅較阿里巴巴大，投資者可於現價買入京東。

（ｅｒ）

