《美元走勢－羅明立》美匯１０９﹒２５附近應有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４５﹒７６ １４６﹒４０ １４５﹒１０

歐元╱美元 １﹒００５９ １﹒００９４ １﹒００５４

英鎊╱美元 １﹒１５８９ １﹒１６４６ １﹒１５８６

美元╱瑞郎 ０﹒９８８４ ０﹒９８８６ ０﹒９８４１

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９８ ７﹒８４７８

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《美元走勢》美國９月季調後新屋銷售年化總數下降至６０﹒３萬，但好於預期。市場對聯

儲局１２月會議可能調整貨幣政策的預期繼續升溫，特別是加拿大央行昨日（２６日）只加息

０﹒５％，令投資者相信聯儲局可能有類似的取態。美匯指數接連失守５０天線的１１０﹒７０

以及１０月初的低位１１０，非美貨幣全面反彈。

歐元突破５０天平均線後升近２００點，逼近１００天線的１﹒０１。法國近期持續有針對

通脹及工資問題的跨行業全國性罷工，區內通脹仍然高企，估計央行會加大緊縮貨幣政策的力度

，匯價趁美元調整而反彈。不過，區內經濟仍然疲弱，俄烏戰事產生的能源危機令成員國之間產

生分歧，美聯儲是否會調整貨幣政策仍是未知之數。雖然開始有央行因要平衡經濟而縮小加息幅

度，但若果通脹繼續攀升而最終被逼再出重手的話，隨時會削弱央行的公信力，聯儲局未必會在

年內改變其鷹派立場。美匯指數在１０９﹒２５附近應有支持。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒００８０ １﹒０００５ １﹒０１１５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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