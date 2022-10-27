《再戰明天》日本央行公布議息結果，神華比亞迪多家內銀公布業績

《經濟通通訊社２７日專訊》日本央行公布議息結果，及神華比亞迪多家內銀公布業績，料

為周五（２８日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國國務卿布林肯訪問加拿大的蒙特利爾，日本央行公布政策決定

。



＊德國公布ＣＰＩ，美國公布核心個人消費支出平減指數＊



數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布９月失業率，料維持於２﹒５％。本港時

間８：３０ａｍ，澳洲公布第三季生產者物價指數。本港時間４：００ｐｍ，德國公布第三季國

內（區內）生產總值，年率升幅料由１﹒７％收窄至０﹒７％；第三季國內生產總值經季節調整

季率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒２％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布１０月消費者信心

指數。本港時間８：００ｐｍ，德國公布１０月消費者物價指數，月率升幅料由１﹒９％收窄至

０﹒６％，年率升幅料由１０％擴大至１０﹒１％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布９月核心

個人消費支出平減指數，月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒５％，年率升幅料由４﹒９％擴大至

５﹒２％；９月個人消費料維持於０﹒４％；９月個人所得料由０﹒３％升上０﹒４％。本港時

間１０：００ｐｍ，美國公布９月成屋待完成銷售，月率跌幅料由２％擴大至４％；１０月密歇

根大學消費者信心指數料由５８﹒６升至５９﹒６。

在本港，明日公布業績的公司有：神華（０１０８８）、比亞迪（０１２１１）、農行

（０１２８８）、工行（０１３９８）、中銀（０２３８８）、粵海投資（００２７０）、比亞

迪電子（００２８５）、交銀（０３３２８）、中石化（００３８６）、招行（０３９６８）、

中行（０３９８８）、海爾智家（０６６９０）、中聯通（００７６２）、建行（００９３９）

等。（ｗａ）

