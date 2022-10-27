《小傳日記》新東方成績表報捷，依家入手蝕唔蝕？

《小傳日記》噚晚人仔大反彈，帶動中概股大升，今朝全線科技股高開，京東

（０９６１８）同巴巴（０９９８８）抽高８巴仙，恒指久違地高開４００幾點！不過魚缸都係

弱勢，個個都唔夠膽揸得耐，一彈即走，結果臨完場前縮到得返唔夠１００點，睇嚟缸友都唔會

再相信呢啲一剎那嘅光輝！

講返中概彈起，一樣係中概嘅新東方（０９９０１）就勁，美股（ＥＤＵ）噚晚勁飆兩成八

！事關最新截至８月底第一季季報造好，純利６６００萬美金，按年賺多９巴仙！而旗下新東方

在綫（０１７９７）首季都勁賺，官方數據顯示，今年６至８月，旗下銷售直播頻道東方甄選３

個月累積銷售額大約２２﹒４９億銀。由６至９月，東方甄選已經連續４個月穩佔抖音直播帶貨

「冧巴溫」，並持續保持強勁增長勢頭。

睇返走勢，因為「直播帶課」一直都係新東方在綫嘅主力業務，相對新東方無咁直接，所以

呢幾個月孖屐熱炒嗰隻都係１７９７，而唔係９９０１。不過今次業績係新東方，受惠個價跑輸

１７９７咁耐，９９０１今日爆升大約兩成都有些少追落後成份，而即使今日爆升，個價都未走

得出橫行區間，變相要回落返都有可能。

而１７９７近期喺個頂到徘徊，已經有少少等爆邊格局，而今日正好造就咗個機會。但睇返

今日升幅跑輸返９９０１，一來係ｒｅｃｏｒｄ ｈｉｇｈ一定會多人出貨，二來走勢贏咗咁耐

今日少啲都正路。如果問要博邊隻，１７９７ ｒｅｃｏｒｄ ｈｉｇｈ正路都會回落，但如今

有業績支持，回落再爆上都未必無可能。不過９９０１今日爆完都未走出區間，有可能仲要等多

陣，但相對嚟講可以炒ｒａｎｇｅ而且風險無咁大，無１７９７咁波動。

既然都係要博，小注博入強勢股都係一個選擇，尤其好多轉行做電商嘅股份都表現唔錯，好

似隻ＨＫＴＶ（０１１３７）都係咁，１７９７都可能未必太差，請請！



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